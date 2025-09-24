Jornal universitário homenageia estudante que morreu em acidente em BH

Na edição de setembro, o Jornal Marco, da Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas), homenageou a estudante Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, que morreu em um acidente no dia 7 de setembro. A jovem cursava o último período de jornalismo na faculdade e, durante o curso, contribuiu em outras edições do periódico. Na publicação, colegas de sala de Brunna lamentaram a perda e destacaram que a jovem sempre os acompanhará.

Brunna foi eletrocutada ao tentar sair do carro em que estava após a colisão contra um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH, e pisar em fios de alta tensão.

“A turma perde uma amiga, uma colega, uma confidente. A cidade perde um pedacinho da alma, uma jornalista incrível que, infelizmente, não terá a chance de mostrar ainda mais da sua capacidade. Brunninha, iremos lembrar de você e te levaremos conosco. Honraremos o seu nome a todo custo”, escreveu a estudante Lavínia Fernandes, em nome da turma. Ela afirmou também que a jovem levou um pouco de cada colega.

Ao Estado de Minas, Lavínia contou que o impacto da perda de Brunna foi enorme, especialmente pelo contato no ambiente universitário ao longo dos 4 anos. “Muito difícil pensar que não teremos um ponto forte e alegre ao nosso lado, de branco durante a missa e de beca durante a colação”, escreveu Lavínia ao Jornal Marco. [Confira a homenagem na íntegra no fim da reportagem]

A homenagem no periódico foi ideia do coordenador do curso de jornalismo na PUC Minas do Campus São Gabriel, Getúlio Távora. No dia seguinte à morte de Brunna, ele contou ao Estado de Minas que a estudante era uma aluna participativa e muito alegre.

O tributo à Brunna ocupou a contracapa da 370ª edição do jornal laboratório, que completa 53 anos de existência em 2025. Junto ao texto, foram incluídas fotos dela tiradas no ensaio fotográfico de graduação do curso. Nas imagens, a estudante está com a camisa escrita “Jornalismo” e acompanhada de familiares, colegas de turma e membros do grupo de Trabalho de Conclusão de Curso dela.

Acidente

Brunna estava no banco do carona quando o acidente aconteceu na noite do domingo de 7 de setembro. Quem dirigia o carro era o namorado dela, Gabriel de Faria, de 26 anos, que ficou em estado gravíssimo e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde ainda está internado, conforme as últimas atualizações.

No banco de trás, estava Gustavo de Assis, de 36 anos, editor de imagem da Record Minas. De acordo com a empresa, ele teve queimaduras leves.

Segundo o boletim de ocorrência, Gustavo relatou aos militares que saía de um evento com os dois amigos quando o condutor, que seguia no sentido centro, perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo. O acidente aconteceu por volta de 22h45. Conforme relatado, o editor de imagem conseguiu sair do carro, mas Brunna e Gabriel estavam dentro do veículo, que começou a pegar fogo.

Testemunhas relataram que, ao descer do veículo, Brunna teria sofrido uma descarga elétrica proveniente de fiações soltas do poste atingido. Já Gabriel teria sido retirado do carro por uma pessoa em situação de rua que estava no local no momento do acidente.

A dinâmica e a causa do acidente ainda não foram informadas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.

Brunna estava no último período de jornalismo na faculdade e tirou fotos de conclusão do curso Reprodução/acervo pessoal

Íntegra homenagem Jornal Marco

Esta página, em geral dedicada às entrevistas, nesta edição cede espaço a uma homenagem. No último dia 7 de setembro, o curso de Jornalismo da PUC Minas perdeu uma de suas estudantes em um trágico acidente. Brunna Rosas, de 22 anos, aluna do campus São Gabriel, morreu em um acidente de carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, região Centro-sul de Belo Horizonte.

O namorado de Brunna, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, conduzia o carro que se chocou contra um poste, provocando uma explosão e descarga elétrica. Até o fechamento desta edição, o estudante de Administração, também na PUC São Gabriel, estava internado em estado grave e inconsciente no hospital João XXIII, onde foi submetido a várias cirurgias devido a queimaduras e também descarga elétrica. Além do casal, o colega e editor de vídeos da Record, Gustavo Lucas Assis, 36 anos, que estava no banco de trás do carro, sofreu ferimentos leves.

O Jornal Marco e o curso de Jornalismo registram, por meio desta homenagem, os sentimentos dos discentes, docentes e funcionários da PUC Minas, que demonstram solidariedade aos familiares e amigos de Brunna.

Homenagem da turma

Muito difícil pensar que não teremos um ponto forte e alegre ao nosso lado, de branco durante a missa e de beca durante a colação. Mas acreditamos que, mesmo ausente, ela vai estar nos nossos corações, na nossa trajetória e na lembrança.

Perder a Brunna foi inesperado, triste, de partir o coração. Sentimos que ela se foi levando consigo um pouco de cada formando do 8° período de Jornalismo da PUC Minas São Gabriel, e até dos que ainda não chegaram à formatura. Em nome da turma, sei que esse sentimento é compartilhado por todos. Ela não foi sozinha, levou um pouco de cada um de nós, mas também deixou muito de si em cada pessoa com quem conviveu nesses quatro anos.

A turma perde uma amiga, uma colega, uma confidente. A cidade perde um pedacinho da alma, uma jornalista incrível que, infelizmente, não terá a chance de mostrar ainda mais da sua capacidade.

Brunninha, iremos lembrar de você e te levaremos conosco. Honraremos o seu nome a todo custo. Em nome de toda a turma, queremos deixar claro que, a partir do dia 7 de setembro de 2025, nunca mais seremos completos, mas tentaremos ao máximo viver tão felizes quanto você viveu. Te amamos