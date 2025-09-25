Dupla suspeita de matar jovem em BH é presa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, de 23 e 34 anos, foram presos pela Polícia Civil (PCMG), suspeitos de matar um homem de 22 anos no dia 17 de agosto, no Bairro Jardim Felicidade, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Um dos mandados de prisão temporária foi cumprido nessa quarta-feira (24/9), enquanto o outro já havia sido cumprido no dia 10 deste mês.

A vítima foi morta a tiros enquanto andava de motocicleta pela Avenida Fazenda Velha. Conforme apurado, os suspeitos se aproximaram em outra moto e efetuaram diversos disparos. O jovem perdeu o controle do veículo, caiu em um córrego e foi atingido por novos tiros. No local, a polícia recolheu cápsulas de munição calibre 9 milímetros (mm).

A Delegacia Especializada de Homicídios Venda Nova aponta que o crime está relacionado com disputa territorial entre duas facções criminosas atuantes no bairro. Testemunhas relataram que a vítima havia retomado atividades no tráfico de drogas e já se sentia ameaçada. Segundo a PC, o jovem confidenciou a pessoas próximas que estava sendo perseguido.

A dupla presa tem passagem por homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Informações recebidas pela PC indicam, inclusive, que os homens circulavam armados com pistolas adaptadas para disparo automático. No momento do crime, um dos investigados utilizava tornozeleira eletrônica, que teve o sinal interrompido por interferência metálica. Durante as buscas, celulares e uma réplica de fuzil foram apreendidos.

A segunda prisão, realizada ontem, contou com apoio da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Inteligência Cibernética (Ciberint), no âmbito do enfrentamento do crime organizado. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

