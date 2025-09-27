Corpo de DJ Genuino é encontrado após cinco dias de buscas em Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo do DJ Diogo Genuino, de 32 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (27/9) nas imediações de fazendas próximas à BR-365, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) fez o resgate do corpo por volta de 12h20 depois de cinco dias de busca.

O DJ desapareceu depois de sair para passear com o cachorro dele às margens da rodovia na segunda-feira (22/9). De acordo com o CBMMG, a perícia foi acionada e a causa da morte será apurada.

Além de bombeiros, familiares e amigos de Diogo realizaram buscas em áreas de mata, brejos e córregos próximos à rodovia, desde o dia do desaparecimento, quando pertences de Diogo foram encontrados perto da BR-365, à margem do Córrego Macumbe, situado entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas (MG).

O trabalho dos bombeiros foi intensificado neste sábado com o uso de tecnologia e recursos humanos especializados. Equipes do 6º Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento (PBRESC), incluindo militares do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Uberaba (MG), participaram da varredura.

Como foram feitas as buscas?

Os bombeiros realizaram varreduras visuais e terrestres detalhadas em áreas de mata e córregos. Paralelamente, órgãos de inteligência prestaram apoio, realizando levantamentos nos aparelhos digitais fornecidos pelos familiares e analisando imagens de câmeras de segurança de fazendas nas imediações da BR-365.

O emprego de tecnologia avançada foi crucial, especialmente no período noturno, quando a equipe terrestre se deslocou por aproximadamente 2 km na mata. Nesse trajeto, foi utilizada câmera termal para identificar possíveis pontos de destaque e calor no terreno que poderiam indicar a localização do desaparecido.

Um dos elementos para ampliar a efetividade da operação foi o uso de cães de busca. Binômios (a dupla cão e militar) do Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento percorreram o trajeto pelo faro e odor específico, enquanto as equipes realizavam a varredura visual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cronologia