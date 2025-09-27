Corpo de DJ Genuino é encontrado após cinco dias de buscas em Minas
Equipes especializadas vasculharam extensa área de mata e córrego na região onde o músico desapareceu, na segunda-feira (22/9), em Uberlândia
O corpo do DJ Diogo Genuino, de 32 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (27/9) nas imediações de fazendas próximas à BR-365, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) fez o resgate do corpo por volta de 12h20 depois de cinco dias de busca.
O DJ desapareceu depois de sair para passear com o cachorro dele às margens da rodovia na segunda-feira (22/9). De acordo com o CBMMG, a perícia foi acionada e a causa da morte será apurada.
Além de bombeiros, familiares e amigos de Diogo realizaram buscas em áreas de mata, brejos e córregos próximos à rodovia, desde o dia do desaparecimento, quando pertences de Diogo foram encontrados perto da BR-365, à margem do Córrego Macumbe, situado entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas (MG).
O trabalho dos bombeiros foi intensificado neste sábado com o uso de tecnologia e recursos humanos especializados. Equipes do 6º Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento (PBRESC), incluindo militares do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Uberaba (MG), participaram da varredura.
Como foram feitas as buscas?
Os bombeiros realizaram varreduras visuais e terrestres detalhadas em áreas de mata e córregos. Paralelamente, órgãos de inteligência prestaram apoio, realizando levantamentos nos aparelhos digitais fornecidos pelos familiares e analisando imagens de câmeras de segurança de fazendas nas imediações da BR-365.
O emprego de tecnologia avançada foi crucial, especialmente no período noturno, quando a equipe terrestre se deslocou por aproximadamente 2 km na mata. Nesse trajeto, foi utilizada câmera termal para identificar possíveis pontos de destaque e calor no terreno que poderiam indicar a localização do desaparecido.
Um dos elementos para ampliar a efetividade da operação foi o uso de cães de busca. Binômios (a dupla cão e militar) do Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento percorreram o trajeto pelo faro e odor específico, enquanto as equipes realizavam a varredura visual.
Cronologia
- 22/9: DJ de 32 anos desaparece na zona rural de Uberlândia, perto da BR-365
- Dias Iniciais (22/6 a 26/9): início da operação com varreduras terrestres, drone e coleta de dados digitais
- Reforço: chegada de guarnições de salvamento e do PBRESC (cães) do 8º BBM - Uberaba
- 27/9 (Manhã): Início das buscas às 6h, com cães farejadores e equipes terrestres. Uso de câmera termal para buscas na mata, com deslocamento de 2 km
- 27/9 (Tarde): Bombeiros encontram o corpo do DJ