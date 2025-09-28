Morte e interdição na BR-135 após batida de carro e carreta
Rodovia chegou a ficar interditada por cerca de 4 horas para os trabalhos de resgate e limpeza, próximo ao acesso do trevo de Francisco Dumont
Uma batida entre um Fiat uno e uma carreta provocou a morte de uma passageira e ferimentos graves no motorista do carro, interditando a BR-135 por 4 horas, na manhã deste domingo (28/09).
O acidente foi em em Engenheiro Navarro (mg), na região norte do estado, por volta de 6h30 da manhã, no quilômetro 443 da BR-135.
A colisão lateral aconteceu no sentido Sul da rodovia.
A ocorrência foi coordenada pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da Ecovias Norte Minas, concessionária responsável pelo trecho. A passageira do carro de passeio morreu no local.
O acidente aconteceu próximo ao acesso a Francisco Dumont (MG), em uma região em que predominam propriedades rurais e trechos de serra, característica comum da BR-135.
O motorista do carro de passeio teve ferimentos moderados e foi atendido pela equipe de resgate da concessionária. O condutor do veículo pesado saiu ileso.
A dinâmica do acidente sugere uma invasão de pista por um dos veículos. O carro ficou com a estrutura deformada, o que elevou a gravidade das lesões.
O motorista ferido foi removido para o Hospital de Bocaiuva (MG) para receber atendimento especializado, dada a complexidade do trauma.
A BR-135 chegou a ser interditada por 4 horas para permitir o atendimento de emergência e o trabalho da perícia.
A interrupção do fluxo gerou retenção de veículos no início da manhã, mas a Ecovias Norte Minas implementou o sistema de "pare e siga" assim que foi possível, liberando parcialmente o tráfego após a remoção dos veículos envolvidos e a limpeza da pista.
A liberação total da via ocorreu somente após a conclusão dos trabalhos e o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal.
Acidente e bloqueio de pista
- Local do Acidente: Km 443 da BR-135, Engenheiro Navarro (MG)
- Data: 6h30, domingo (28)
- Vítimas: 1 óbito (passageira do Fiat Uno) 1 vítima ferida (motorista do Fiat Uno) Condutor da carreta ileso
- Ecovias Norte Minas: coordenação e resgate da vítima ferida, transporte para o Hospital de Bocaiuva
- Polícia Civil: acionamento da Perícia Técnica e rabecão
- Impacto na Via: interdição da pista, seguida de liberação via sistema "pare e siga"
- Veículos envolvidos: colisão lateral entre um Fiat Uno (veículo leve) e uma carreta (veículo pesado)