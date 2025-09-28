Assine
overlay
Início Gerais
4 HORAS DE INTERDIÇÃO

Morte e interdição na BR-135 após batida de carro e carreta

Rodovia chegou a ficar interditada por cerca de 4 horas para os trabalhos de resgate e limpeza, próximo ao acesso do trevo de Francisco Dumont

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
28/09/2025 11:31

compartilhe

Siga no
x
Veículo acidentado onde passageira foi morta e motorista socorrido com ferimentos na BR-135
Veículo acidentado onde passageira foi morta e motorista socorrido com ferimentos na BR-135 crédito: Redes Sociais

Uma batida entre um Fiat uno e uma carreta provocou a morte de uma passageira e ferimentos graves no motorista do carro, interditando a BR-135 por 4 horas, na manhã deste domingo (28/09).

O acidente foi em em Engenheiro Navarro (mg), na região norte do estado, por volta de 6h30 da manhã, no quilômetro 443 da BR-135.

A colisão lateral aconteceu no sentido Sul da rodovia.

Leia Mais

A ocorrência foi coordenada pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da Ecovias Norte Minas, concessionária responsável pelo trecho. A passageira do carro de passeio morreu no local.

O acidente aconteceu próximo ao acesso a Francisco Dumont (MG), em uma região em que predominam propriedades rurais e trechos de serra, característica comum da BR-135.

O motorista do carro de passeio teve ferimentos moderados e foi atendido pela equipe de resgate da concessionária. O condutor do veículo pesado saiu ileso.

A dinâmica do acidente sugere uma invasão de pista por um dos veículos. O carro ficou com a estrutura deformada, o que elevou a gravidade das lesões. 

O motorista ferido foi removido para o Hospital de Bocaiuva (MG) para receber atendimento especializado, dada a complexidade do trauma. 

A BR-135 chegou a ser interditada por 4 horas para permitir o atendimento de emergência e o trabalho da perícia. 


A interrupção do fluxo gerou retenção de veículos no início da manhã, mas a Ecovias Norte Minas implementou o sistema de "pare e siga" assim que foi possível, liberando parcialmente o tráfego após a remoção dos veículos envolvidos e a limpeza da pista.

A liberação total da via ocorreu somente após a conclusão dos trabalhos e o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal.


Acidente e bloqueio de pista

  • Local do Acidente: Km 443 da BR-135, Engenheiro Navarro (MG)
  • Data: 6h30, domingo (28)
  • Vítimas: 1 óbito (passageira do Fiat Uno) 1 vítima ferida (motorista do Fiat Uno) Condutor da carreta ileso
  • Ecovias Norte Minas: coordenação e resgate da vítima ferida, transporte para o Hospital de Bocaiuva
  • Polícia Civil: acionamento da Perícia Técnica e rabecão
  • Impacto na Via: interdição da pista, seguida de liberação via sistema "pare e siga"
  • Veículos envolvidos: colisão lateral entre um Fiat Uno (veículo leve) e uma carreta (veículo pesado)

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-135 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay