FACADA NA PORTA DE BOATE

Homem morre esfaqueado em frente a casa noturna no Centro de BH

Crime ocorreu na madrugada de domingo próximo a uma boate em área degradada do Centro. Vítima e agressor teriam se desentendido e o suspeito fugiu a pé

Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
28/09/2025 09:01

Rua da bahia na altura do local onde homem foi morto. de dia, movimentada, à noite tomada por tráfico e consumo de crack crédito: Reprodução/Google StreetView

Um homem foi morto com duas estocadas de faca em uma boate no Centro de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (28/09).

O crime ocorreu nas proximidades da Praça da Estação, área de grande movimento e que abriga importantes pontos de referência como o Museu de Artes e Ofícios e a histórica estação ferroviária, mas também concentra usuários e tráfico de drogas.

A região é cercada por intenso comércio, hotéis e está próxima a vias de grande fluxo como a Avenida dos Andradas e a Avenida do Contorno.

A vítima foi atingida por dois golpes, um no tórax e outro nas costas, vindo a morrer no local antes da chegada de socorro médico.

Militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) foram os primeiros a chegar e isolaram a área para o trabalho da Perícia Técnica da Polícia Civil e do rabecão, que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal.

A ausência de sinais de defesa nas mãos e braços da vítima pode indicar que ela foi pega de surpresa; a presença de tais lesões sugeriria uma luta corporal.

Os ferimentos no tórax e nas costas apontam para uma intenção clara de matar, atingindo pontos com órgãos vitais.

A dinâmica do crime ainda é investigada pela Polícia Civil. Relatos iniciais indicam um desentendimento entre a vítima e o suspeito.

Alguém viu esse assassinato?

Uma testemunha que aguardava por um carro de aplicativo relatou ter visto o momento exato das facadas, mas não descreveu o suspeito em detalhes.

Outra pessoa, um morador em situação de rua, informou aos policiais ter visto vítima e autor juntos consumindo bebidas alcoólicas horas antes do homicídio, mas não soube explicar o que teria motivado a briga. 

Segundo informações de testemunhas, o autor do crime fugiu a pé pela Rua Januária, seguindo em direção ao bairro Floresta, na Região Leste da capital. 

A distância entre o local do assassinato e o início do bairro Floresta é de aproximadamente mil metros, um trajeto que pode ser percorrido em poucos minutos.

Até o momento, o suspeito do assassinato não foi localizado e a Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de encontrá-lo.

A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime, e buscará por imagens de câmeras de segurança da região que possam ter registrado a ação ou a rota de fuga do autor.

Morte em frente a boate

  • Desentendimento entre a vítima e o autor do crime.
  • Autor atinge a vítima com dois golpes de faca (tórax e costas)
  • Vítima morre no local
  • Suspeito foge a pé
  • Polícia Militar isola a área e Perícia Técnica é acionada
  • Corpo é levado para o IML
  • Polícia Civil instaura inquérito para investigar o caso
  • Data e hora: madrugada de domingo, 28 de setembro
  • Local: Rua da Bahia, Centro de Belo Horizonte
  • Vias próximas: Praça da Estação, Av. dos Andradas, Av. do Contorno.
  • Arma do crime: faca
  • Ferimentos: uma perfuração no tórax e outra nas costas

