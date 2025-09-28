Homem morre esfaqueado em frente a casa noturna no Centro de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem foi morto com duas estocadas de faca em uma boate no Centro de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (28/09).

O crime ocorreu nas proximidades da Praça da Estação, área de grande movimento e que abriga importantes pontos de referência como o Museu de Artes e Ofícios e a histórica estação ferroviária, mas também concentra usuários e tráfico de drogas.

A região é cercada por intenso comércio, hotéis e está próxima a vias de grande fluxo como a Avenida dos Andradas e a Avenida do Contorno.

A vítima foi atingida por dois golpes, um no tórax e outro nas costas, vindo a morrer no local antes da chegada de socorro médico.

Militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) foram os primeiros a chegar e isolaram a área para o trabalho da Perícia Técnica da Polícia Civil e do rabecão, que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal.

A ausência de sinais de defesa nas mãos e braços da vítima pode indicar que ela foi pega de surpresa; a presença de tais lesões sugeriria uma luta corporal.

Os ferimentos no tórax e nas costas apontam para uma intenção clara de matar, atingindo pontos com órgãos vitais.

A dinâmica do crime ainda é investigada pela Polícia Civil. Relatos iniciais indicam um desentendimento entre a vítima e o suspeito.

Uma testemunha que aguardava por um carro de aplicativo relatou ter visto o momento exato das facadas, mas não descreveu o suspeito em detalhes.

Outra pessoa, um morador em situação de rua, informou aos policiais ter visto vítima e autor juntos consumindo bebidas alcoólicas horas antes do homicídio, mas não soube explicar o que teria motivado a briga.

Segundo informações de testemunhas, o autor do crime fugiu a pé pela Rua Januária, seguindo em direção ao bairro Floresta, na Região Leste da capital.

A distância entre o local do assassinato e o início do bairro Floresta é de aproximadamente mil metros, um trajeto que pode ser percorrido em poucos minutos.

Até o momento, o suspeito do assassinato não foi localizado e a Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de encontrá-lo.

A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime, e buscará por imagens de câmeras de segurança da região que possam ter registrado a ação ou a rota de fuga do autor.

