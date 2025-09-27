Catadora encontra corpo em cova rasa em área de mata em Juiz de Fora

Uma catadora de recicláveis encontrou um corpo em avançado estado de decomposição em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.

Conforme o registro policial, o corpo foi localizado nessa sexta (26/9) em uma mata à margem da Estrada Geraldino Monteiro da Silva, no Bairro Linhares.

A catadora relatou aos militares que encontrou o cadáver enquanto fazia busca por recicláveis. Ela relata ter notado primeiro um cheiro forte e desagradável. Na sequência, percebeu uma terra revirada.

Com o auxílio de uma enxada, ela cavou e achou o corpo. A ocorrência policial menciona que um documento foi localizado na área, mas não cita se ele pertenceria à vítima.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da morte.