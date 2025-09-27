Catadora encontra corpo em cova rasa em área de mata em Juiz de Fora
Cadáver estava em estado avançado de decomposição. Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Civil, que investigará o caso
Uma catadora de recicláveis encontrou um corpo em avançado estado de decomposição em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.
Conforme o registro policial, o corpo foi localizado nessa sexta (26/9) em uma mata à margem da Estrada Geraldino Monteiro da Silva, no Bairro Linhares.
A catadora relatou aos militares que encontrou o cadáver enquanto fazia busca por recicláveis. Ela relata ter notado primeiro um cheiro forte e desagradável. Na sequência, percebeu uma terra revirada.
Com o auxílio de uma enxada, ela cavou e achou o corpo. A ocorrência policial menciona que um documento foi localizado na área, mas não cita se ele pertenceria à vítima.