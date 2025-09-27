Assine
INVESTIGAÇÃO

Catadora encontra corpo em cova rasa em área de mata em Juiz de Fora

Cadáver estava em estado avançado de decomposição. Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Civil, que investigará o caso

Repórter
27/09/2025 23:39 - atualizado em 28/09/2025 00:01

Uma viatura da Polícia Militar passou na avenida no momento da ocorrência e atendeu à ocorrência
Polícia Militar atendeu à ocorrência em Juiz de Fora crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma catadora de recicláveis encontrou um corpo em avançado estado de decomposição em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar. 

Conforme o registro policial, o corpo foi localizado nessa sexta (26/9) em uma mata à margem da Estrada Geraldino Monteiro da Silva, no Bairro Linhares. 

A catadora relatou aos militares que encontrou o cadáver enquanto fazia busca por recicláveis. Ela relata ter notado primeiro um cheiro forte e desagradável. Na sequência, percebeu uma terra revirada. 

Com o auxílio de uma enxada, ela cavou e achou o corpo. A ocorrência policial menciona que um documento foi localizado na área, mas não cita se ele pertenceria à vítima. 

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da morte. 
