Abelhas atacam crianças e adultos e matam 7 filhotes de cães no Norte de MG

Duas crianças e dois adultos foram levados para o hospital após o ataque de um enxame de abelhas no povoado de Lagoinha, na Zona Rural de Montes Claros (MG), no Norte do estado, na manhã deste sábado (27/9). Sete filhotes de cães morreram. As informações são do Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Segundo a corporação, duas crianças e um adulto foram levados para uma unidade hospitalar da cidade por um morador. O segundo adulto, um homem idoso, foi avaliado e transportado pela equipe da unidade de resgate do CBMMG.

Um homem e suas duas filhas conseguiram escapar do ataque ao se abrigarem dentro do banheiro da casa onde moram. Os três só saíram do local após a chegada do Corpo de Bombeiros. Os militares, primeiro, dispersaram o enxame e, depois, liberaram o pai e as filhas.

“Com uma viatura de combate a incêndios, diversos jatos de água em forma de neblina foram aplicados para conter a agressividade do enxame”, informou a corporação. Oito militares em três viaturas atuaram na ocorrência.

As abelhas também atacaram os animais próximos. Sete filhotes de cachorros recém-nascidos sofreram diversas picadas e morreram ainda no local, narra o registro dos militares. Uma cadela adulta também foi atacada e sobreviveu, sendo encaminhada para atendimento veterinário.

