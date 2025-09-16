Pedestre em BH é atacado por abelhas e leva cerca de 50 picadas
Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (16/9). Incidente aconteceu na Rua Curitiba, no Bairro Lourdes
Um pedestre levou cerca de 50 picadas de abelhas ao ser atacado por um enxame na Rua Curitiba, no Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, informou o Corpo de Bombeiros. Os militares receberam o chamado na tarde desta terça-feira (16/9).
O incidente aconteceu próximo à esquina com a Rua Guajajaras. Por volta das 17h30, a Guarda Municipal dava apoio à ocorrência, informou a corporação.
A Polícia Militar passava pelo local e conduziu o pedestre na viatura para o Hospital João XXIII. Na ocorrência, não foram registrados o sexo e a idade da vítima.
A reportagem tentou obter uma atualização do quadro de saúde do paciente, mas a unidade hospitalar não atendeu às ligações.
No fim da tarde, o Corpo de Bombeiros disse que retornaria ao local nesta noite, momento considerado mais adequado para a retirada dos insetos. O EM solicitou à corporação uma atualização da situação no local e aguarda retorno.
