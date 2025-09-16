Assine
ENXAME NO LOURDES

Pedestre em BH é atacado por abelhas e leva cerca de 50 picadas

Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira (16/9). Incidente aconteceu na Rua Curitiba, no Bairro Lourdes

16/09/2025 21:42 - atualizado em 16/09/2025 21:45

Enxame de abelhas atacou pedestres nesta-terça (16/9) no Bairro Lourdes, em BH
Enxame de abelhas atacou pedestres nesta-terça (16/9) no Bairro Lourdes, em BH crédito: CBMMG

Um pedestre levou cerca de 50 picadas de abelhas ao ser atacado por um enxame na Rua Curitiba, no Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, informou o Corpo de Bombeiros. Os militares receberam o chamado na tarde desta terça-feira (16/9).

O incidente aconteceu próximo à esquina com a Rua Guajajaras. Por volta das 17h30, a Guarda Municipal dava apoio à ocorrência, informou a corporação.

A Polícia Militar passava pelo local e conduziu o pedestre na viatura para o Hospital João XXIII. Na ocorrência, não foram registrados o sexo e a idade da vítima.

A reportagem tentou obter uma atualização do quadro de saúde do paciente, mas a unidade hospitalar não atendeu às ligações.

No fim da tarde, o Corpo de Bombeiros disse que retornaria ao local nesta noite, momento considerado mais adequado para a retirada dos insetos. O EM solicitou à corporação uma atualização da situação no local e aguarda retorno.

