BH pode ter chuva forte na noite desta terça (16) e durante a madrugada

Pancadas de chuva de forte intensidade, com volumes de até 15mm, estão previstas em Belo Horizonte na noite desta terça-feira (16/9), podendo se prolongar durante a madrugada devido a uma linha de instabilidade que avança sobre Minas Gerais.

A previsão foi anunciada pela Climatempo às 18h. Também há possibilidade de raios e rajadas de vento de até 60km/h em BH.

Também no início da noite, a Defesa Civil da capital informou sobre a possibilidade de chuva forte nesta terça. Porém, o órgão projeta precipitações de até 20mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h desta quarta-feira (17/9).

No restante do estado

Além de Belo Horizonte, mais de 380 cidades mineiras podem registrar chuva intensa até as 10h desta quarta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30mm/h (ou até 50mm/dia), além de ventos entre 40 e 60km/h. Veja a relação de municípios aqui.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Recomendações da Defesa Civil de BH

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig(116) ou Defesa Civil (199).

Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas em BH

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuva forte, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp (acesse aqui).

A população pode, ainda, acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no seguinte endereço: defesacivilbh.

