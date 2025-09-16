Assine
BETIM

Trabalhador morre ao ser ‘puxado’ por maquinário pesado na Grande BH

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (16/9) em Betim. Vítima morreu depois de ficar presa em uma fresadora

Repórter
16/09/2025 20:22

Homem estava manipulando a máquina no momento em que foi
Homem estava manipulando a máquina no momento em que foi "puxado" para dentro do equipamento, segundo testemunhas crédito: CBMMG

Um trabalhador morreu na tarde desta terça-feira (16/9) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ficar preso em uma fresadora — máquina usada para dar a forma e o acabamento desejados a peças de metais, madeiras de MDF, entre outros materiais.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para comparecer à empresa de usinagem, localizada no Bairro Jardim Piemonte, às 14h30.

Segundo registrado na ocorrência, testemunhas disseram que o homem estava manipulando a máquina no momento em que foi “puxado” para dentro do equipamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local.

Três equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local a fim de aguardar a chegada da perícia da Polícia Civil para iniciar a remoção do corpo. A causa do acidente ainda será investigada.

