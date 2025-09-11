Betim recebe primeira edição de festival gastronômico
Evento que acontece no próximo fim de semana reúne chefs que servem pratos tradicionais e contemporâneos
compartilheSiga no
Poucas coisas na vida são melhores que comer bem. Não por acaso, restaurantes e festivais gastronômicos são programas amados entre os brasileiros. Neste fim de semana, Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai receber a primeira edição do Festival Conexão Betim, onde o público vai poder degustar pratos e petiscos e ainda aprender mais sobre cozinha com chefs.
Os amantes de comida mineira serão muito bem atendidos com os pratos servidos por lá. Um dos destaques é o “Risotin Mineiro", prato feito pelo chef Reinaldo Mendes com canjiquinha, carne de lata e ora-pro-nóbis.
Leia Mais
Uma opção mais clássica é a galinha com guisadinho de cansanção e angu de milho verde, preparado pela chef Mestra Pretinha. Izabela Rocha, também chef, apostou na tradição também e vai servir uma costelinha com guisadinho de umbigo de banana e angu. Além desses preparos, o festival vai servir muitos outros. Confira:
- Macarrão com moela de frango e chimichurri de ora-pro-nóbis;
- Arroz de costela bovina desfiada e banana frita;
- Lombo de porco maturado, tutu de feijão, farofa de milho com maria-gondó e conserva de cebola roxa;
- Boeuf bourguignon de língua com cenoura;
- Torresmo de rolo;
- Sanduíche de cupim defumado com cebola caramelizada na rapadura;
- Arroz cremoso com frango desfiado, crispy de ora-pro-nóbis e pesto de azedinha;
- Tiras de filé no pão de alho com queijo gratinado.
Para aprender e degustar
A quem quiser aproveitar a oportunidade para ver chefs atuando ao vivo, o festival é a oportunidade certa. Há uma programação completa nos dois dias com aulas-show, onde chefs preparam pratos, explicando processos, e, ao fim, o público degusta.
Veja a programação completa:
Sábado (13/9)
- 11h30 - Workshop degustação com a chef Carol Haddad, professora do curso de gastronomia da Le Cordon Bleu e UNI-BH. Com o tema gastronomia mineira e turismo, a Chef Carol, acompanhada de alunos da graduação em gastronomia, apresentará a releitura de um clássico da culinária mineira
- 12h30 - Workshop degustação - Chef Rodrigo Costa vai ensinar o Cacio e Pepe à mineira (espaguete ao molho de queijo canastra, pimenta do reino, lombinho suíno ao roti de rapadura e farofinha de torresmo).
- 15h - Workshop degustação - Chef Reinaldo Mendes vai fazer o Risotin Mineiro.
- 16h - Workshop degustação - Mestra Pretinha. vai levar o guisadinho de cansanção com galinha caipira e angu de milho verde.
- 19h40 - Workshop degustação - Chef Leonardo Simim vai preparar reinterpretação da antiga receita de fubá suado, enriquecido com linguiça caipira, queijo e ora-pro-nóbis.
Domingo (14/9)
- 11h - Workshop degustação com o renomado Chef Edson Puiati, que vai cozinhar a porpeta de porco com fondue de fubá branco e mostarda refogada na banha de porco.
- 12h30 - Oficina de culinária infantil com a chef Cidinha Lamounier vai ensinar a fazer um biscoitinho e pão de queijo.
- 13h30 - Workshop degustação com a Chef Merlin Frederico é responsável pela bisteca de porco com puré de abóbora, ora-pro-nóbis e crocante de torresmo.
- 15h40 - Workshop degustação com a Chef Izabela Rocha vai fazer o guisadinho de umbigo de banana servido com costelinha e angu.
O evento também conta com uma vasta programação cultural e venda de outros produtos gastronômicos como doces, licores e quitandas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
13 e 14 de setembro
Rua Cônego Domingos Martins, 26, Centro - Betim (Largo da Ermida de Nossa Senhora do Carmo)
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata