Betim recebe primeira edição de festival gastronômico

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Poucas coisas na vida são melhores que comer bem. Não por acaso, restaurantes e festivais gastronômicos são programas amados entre os brasileiros. Neste fim de semana, Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai receber a primeira edição do Festival Conexão Betim, onde o público vai poder degustar pratos e petiscos e ainda aprender mais sobre cozinha com chefs.

Os amantes de comida mineira serão muito bem atendidos com os pratos servidos por lá. Um dos destaques é o “Risotin Mineiro", prato feito pelo chef Reinaldo Mendes com canjiquinha, carne de lata e ora-pro-nóbis.

Uma opção mais clássica é a galinha com guisadinho de cansanção e angu de milho verde, preparado pela chef Mestra Pretinha. Izabela Rocha, também chef, apostou na tradição também e vai servir uma costelinha com guisadinho de umbigo de banana e angu. Além desses preparos, o festival vai servir muitos outros. Confira:

Lombo com tutu, farofa de milho com maria-gondó e picles de cebola roxa do chef Fernando Duarte Elvis de Paula/Divulgação

Macarrão com moela de frango e chimichurri de ora-pro-nóbis;

Arroz de costela bovina desfiada e banana frita;

Lombo de porco maturado, tutu de feijão, farofa de milho com maria-gondó e conserva de cebola roxa;

Boeuf bourguignon de língua com cenoura;

Torresmo de rolo;

Sanduíche de cupim defumado com cebola caramelizada na rapadura;

Arroz cremoso com frango desfiado, crispy de ora-pro-nóbis e pesto de azedinha;

Tiras de filé no pão de alho com queijo gratinado.

Para aprender e degustar

Boeuf Bourguignon de língua do chef Ramon Faria Elvis de Paula/Divulgação

A quem quiser aproveitar a oportunidade para ver chefs atuando ao vivo, o festival é a oportunidade certa. Há uma programação completa nos dois dias com aulas-show, onde chefs preparam pratos, explicando processos, e, ao fim, o público degusta.

Veja a programação completa:



Sábado (13/9)

11h30 - Workshop degustação com a chef Carol Haddad, professora do curso de gastronomia da Le Cordon Bleu e UNI-BH. Com o tema gastronomia mineira e turismo, a Chef Carol, acompanhada de alunos da graduação em gastronomia, apresentará a releitura de um clássico da culinária mineira



12h30 - Workshop degustação - Chef Rodrigo Costa vai ensinar o Cacio e Pepe à mineira (espaguete ao molho de queijo canastra, pimenta do reino, lombinho suíno ao roti de rapadura e farofinha de torresmo).



15h - Workshop degustação - Chef Reinaldo Mendes vai fazer o Risotin Mineiro.



16h - Workshop degustação - Mestra Pretinha. vai levar o guisadinho de cansanção com galinha caipira e angu de milho verde.



19h40 - Workshop degustação - Chef Leonardo Simim vai preparar reinterpretação da antiga receita de fubá suado, enriquecido com linguiça caipira, queijo e ora-pro-nóbis.

Domingo (14/9)

11h - Workshop degustação com o renomado Chef Edson Puiati, que vai cozinhar a porpeta de porco com fondue de fubá branco e mostarda refogada na banha de porco.



12h30 - Oficina de culinária infantil com a chef Cidinha Lamounier vai ensinar a fazer um biscoitinho e pão de queijo.



13h30 - Workshop degustação com a Chef Merlin Frederico é responsável pela bisteca de porco com puré de abóbora, ora-pro-nóbis e crocante de torresmo.



15h40 - Workshop degustação com a Chef Izabela Rocha vai fazer o guisadinho de umbigo de banana servido com costelinha e angu.

O evento também conta com uma vasta programação cultural e venda de outros produtos gastronômicos como doces, licores e quitandas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço



13 e 14 de setembro

Rua Cônego Domingos Martins, 26, Centro - Betim (Largo da Ermida de Nossa Senhora do Carmo)



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata