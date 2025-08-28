Mineiros concorrem em 14 categorias do Prêmio Melhores da Taça 2025; veja
No último ano, a mesma premiação selecionou apenas três concorrentes do estado; desta vez são 15
O prêmio Melhores da Taça 2025, da revista Prazeres da Mesa, referência em gastronomia no Brasil, anunciou os bares e restaurantes que concorrem neste ano. A premiação é dividida em três eixos: vinhos, bebidas e drinques e cerveja. Neste ano, 15 mineiros disputam 14 categorias. Veja aqui quem são eles e como votar nos seus favoritos.
Vinhos
Melhor bar de vinhos
Rex Bibendi, casa que começou como loja de vinhos e se tornou também um restaurante, é a única representante mineira nesta categoria. Ela fica na Região da Savassi e é especializada, claro, nos vinhos, mas mesmo assim apresenta um cardápio sofisticado e diverso.
Melhor loja de vinhos
Esta categoria tem dois belo-horizontinos na disputa: Cabernet Butiquim e Liber Wines. O primeiro fica na Savassi, e é também um bar com cardápio variado e contemporâneo e extensa carta de vinhos. A Liber Wines, por sua vez, está no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH. Além de vender variados rótulos, a casa conta com espaço para confrarias e degustações.
Vinho tinto brasileiro
O vinho Maria Maria Isabela Syrah 2023, da vinícola Maria Maria, de Boa Esperança, no Sul de Minas, é o mineiro cotado para o prêmio de melhor vinho tinto do país. Com a uva Syrah e um teor alcoólico de 14, 6%, ele é vendido no site da marca por R$185,00.
Vinho branco brasileiro
Também na região do Sul de Minas, mas do município de Andradas, a Casa Geraldo é a responsável pelo vinho Casa Geraldo Viognier Gran Reserva, que concorre na premiação pelo melhor branco brasileiro. No site da marca, ele é vendido a R$ 289,00.
Cerveja
Melhor cerveja do Brasil
Na categoria de melhor cerveja do país, concorre a Wäls Trippel, rótulo mineiro elaborado com coentro, casca de laranja e especiarias. Seu teor alcoólico é de 9%, e ela harmoniza bem com queijos e aves.
Melhor cervejaria do Brasil
A Fazenda Santa Terezinha, na Mantiqueira do Sul de Minas, abriga a Zalaz, produtores rurais que fazem cafés, destilados, cervejas, entre outros. Eles são os representantes de Minas na categoria de melhor cervejaria do país.
Melhor bar de cervejas
O Juramento 202 é um bar belo-horizontino que serve cervejas e chopes artesanais e petiscos para acompanhar. A casa também é conhecida pelas rodas de samba, choro e outras atrações musicais que recebe. O bar está disputando como melhor bar de cervejas do país no Melhores da Taça 2025. Para quem quiser visitar, o estabelecimento fica no bairro Pompéia, Região Leste da capital mineira.
Sommelier de cerveja do ano
Dois profissionais de Minas Gerais disputam a categoria de sommelier do ano. Heitor Silva, um dos cotados para o prêmio, é de Belo Horizonte. “Eu considero este prêmio o Oscar do setor de bebidas no país. Para mim, representar Minas Gerais é muito importante”, diz.
A outra representante do estado é Priscilla Colares, que foi a segunda mulher do Brasil a receber a certificação Cicerone, um exame que testa e examina os conhecimentos sobre cerveja.
Bar
Melhor bar do Brasil
O aclamado Pirex, bar dentro da Galeria São Vicente, na Praça Raul Soares, no Centro de BH, está, mais uma vez, entre os finalistas na categoria de melhor bar do país. A casa tem uma enorme estufa, onde ficam petiscos clássicos e modernos, que vão da “sacanagem”, espetinhos com azeitona e embutidos em conserva, ao bolovo, bolo de carne frito recheado com ovo de gema mole.
Melhor bar do Sudeste
O Pirex também representa BH e Minas Gerais dentre os melhores do Sudeste. Nesta categoria também se encontra outro bar da capital: o Garagem do Cab. Ao lado do Cabernet Butiquim, na Savassi, essa pequena loja abriga um balcão com garrafas de todas as cores e estilos que se possa imaginar. As criações que saem delas são tão saborosas quanto parecem.
Melhor boteco
O mineiro que disputa o posto de melhor boteco pelo ranking é parte da história de Belo Horizonte e dos belo-horizontinos. O Bar da Lora é responsável pelo fígado acebolado com jiló mais famoso da cidade e por servir, sempre, uma cerveja bem gelada para o acompanhar. Hoje, o estabelecimento tem três unidades: a clássica no Mercado Central, outra na praça Raul Soares (ambas no Centro de BH), e a terceira e última a inaugurar na Região da Savassi.
Melhor Dry Martini
Gin e vermute seco batidos com gelo compõem o clássico drinque dry martini, que costuma ser servido com azeitonas espetadas em um palito. E por falar nisso, o bar belo-horizontino que serve esse drinque com maestria, e que foi reconhecido pela Prazeres da Mesa como um dos cotados para o título de melhor dry martini do país, é o Bar Palito. Ele fica na Galeria São Vicente, Praça Raul Soares, bem ao lado do Bar Pirex, no Centro.
Melhor Fitzgerald
Fitzgerald é um drinque mundialmente famoso feito com angostura, gin, suco de limão e xarope de açúcar. O Cabernet Butiquim, de BH, está entre os finalistas na categoria que elege o melhor Fitzgerald do Brasil.
Melhor Rabo de Galo
Rabo de Galo é um drinque brasileiro que combina vermute, cachaça e cynar (bitter à base de alcachofra). Esse clássico dos botecos brasileiros conquistou seu espaço na coquetelaria. Quem representa Minas no prêmio de melhor Rabo de Galo do país é o Bar Palito.
Como votar?
Qualquer um pode eleger seus favoritos na premiação Basta acessar o link e preencher o cadastro com informações pessoais.