Mineiros concorrem em 14 categorias do Prêmio Melhores da Taça 2025; veja

O prêmio Melhores da Taça 2025, da revista Prazeres da Mesa, referência em gastronomia no Brasil, anunciou os bares e restaurantes que concorrem neste ano. A premiação é dividida em três eixos: vinhos, bebidas e drinques e cerveja. Neste ano, 15 mineiros disputam 14 categorias. Veja aqui quem são eles e como votar nos seus favoritos.

Vinhos

Rex Bibendi alia os vinhos à gastronomia Bia Braz/Divulgação

Melhor bar de vinhos

Rex Bibendi, casa que começou como loja de vinhos e se tornou também um restaurante, é a única representante mineira nesta categoria. Ela fica na Região da Savassi e é especializada, claro, nos vinhos, mas mesmo assim apresenta um cardápio sofisticado e diverso.

Melhor loja de vinhos

Esta categoria tem dois belo-horizontinos na disputa: Cabernet Butiquim e Liber Wines. O primeiro fica na Savassi, e é também um bar com cardápio variado e contemporâneo e extensa carta de vinhos. A Liber Wines, por sua vez, está no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH. Além de vender variados rótulos, a casa conta com espaço para confrarias e degustações.

Vinho tinto brasileiro

O vinho Maria Maria Isabela Syrah 2023, da vinícola Maria Maria, de Boa Esperança, no Sul de Minas, é o mineiro cotado para o prêmio de melhor vinho tinto do país. Com a uva Syrah e um teor alcoólico de 14, 6%, ele é vendido no site da marca por R$185,00.

Vinho branco brasileiro

Também na região do Sul de Minas, mas do município de Andradas, a Casa Geraldo é a responsável pelo vinho Casa Geraldo Viognier Gran Reserva, que concorre na premiação pelo melhor branco brasileiro. No site da marca, ele é vendido a R$ 289,00.

Cerveja

Melhor cerveja do Brasil

Na categoria de melhor cerveja do país, concorre a Wäls Trippel, rótulo mineiro elaborado com coentro, casca de laranja e especiarias. Seu teor alcoólico é de 9%, e ela harmoniza bem com queijos e aves.

Melhor cervejaria do Brasil

A Fazenda Santa Terezinha, na Mantiqueira do Sul de Minas, abriga a Zalaz, produtores rurais que fazem cafés, destilados, cervejas, entre outros. Eles são os representantes de Minas na categoria de melhor cervejaria do país.

Melhor bar de cervejas

Bar Juramento 202 movimenta dias e noites em BH Juramento 202/DivulgaÃ§Ã£o

O Juramento 202 é um bar belo-horizontino que serve cervejas e chopes artesanais e petiscos para acompanhar. A casa também é conhecida pelas rodas de samba, choro e outras atrações musicais que recebe. O bar está disputando como melhor bar de cervejas do país no Melhores da Taça 2025. Para quem quiser visitar, o estabelecimento fica no bairro Pompéia, Região Leste da capital mineira.

Sommelier de cerveja do ano

Dois profissionais de Minas Gerais disputam a categoria de sommelier do ano. Heitor Silva, um dos cotados para o prêmio, é de Belo Horizonte. “Eu considero este prêmio o Oscar do setor de bebidas no país. Para mim, representar Minas Gerais é muito importante”, diz.

A outra representante do estado é Priscilla Colares, que foi a segunda mulher do Brasil a receber a certificação Cicerone, um exame que testa e examina os conhecimentos sobre cerveja.

Bar

Melhor bar do Brasil

O aclamado Pirex, bar dentro da Galeria São Vicente, na Praça Raul Soares, no Centro de BH, está, mais uma vez, entre os finalistas na categoria de melhor bar do país. A casa tem uma enorme estufa, onde ficam petiscos clássicos e modernos, que vão da “sacanagem”, espetinhos com azeitona e embutidos em conserva, ao bolovo, bolo de carne frito recheado com ovo de gema mole.

Melhor bar do Sudeste

Bar do Garagem do Cab é repleta de garrafas de bebidas variadas Victor Schwaner/Divulgação

O Pirex também representa BH e Minas Gerais dentre os melhores do Sudeste. Nesta categoria também se encontra outro bar da capital: o Garagem do Cab. Ao lado do Cabernet Butiquim, na Savassi, essa pequena loja abriga um balcão com garrafas de todas as cores e estilos que se possa imaginar. As criações que saem delas são tão saborosas quanto parecem.

Melhor boteco

Fígado acebolado com jiló do Bar da Lora Bar da Lora/ Divulgação

O mineiro que disputa o posto de melhor boteco pelo ranking é parte da história de Belo Horizonte e dos belo-horizontinos. O Bar da Lora é responsável pelo fígado acebolado com jiló mais famoso da cidade e por servir, sempre, uma cerveja bem gelada para o acompanhar. Hoje, o estabelecimento tem três unidades: a clássica no Mercado Central, outra na praça Raul Soares (ambas no Centro de BH), e a terceira e última a inaugurar na Região da Savassi.

Melhor Dry Martini

Gin e vermute seco batidos com gelo compõem o clássico drinque dry martini, que costuma ser servido com azeitonas espetadas em um palito. E por falar nisso, o bar belo-horizontino que serve esse drinque com maestria, e que foi reconhecido pela Prazeres da Mesa como um dos cotados para o título de melhor dry martini do país, é o Bar Palito. Ele fica na Galeria São Vicente, Praça Raul Soares, bem ao lado do Bar Pirex, no Centro.

Melhor Fitzgerald

Fitzgerald é um drinque mundialmente famoso feito com angostura, gin, suco de limão e xarope de açúcar. O Cabernet Butiquim, de BH, está entre os finalistas na categoria que elege o melhor Fitzgerald do Brasil.

Melhor Rabo de Galo

Rabo de Galo é um drinque brasileiro que combina vermute, cachaça e cynar (bitter à base de alcachofra). Esse clássico dos botecos brasileiros conquistou seu espaço na coquetelaria. Quem representa Minas no prêmio de melhor Rabo de Galo do país é o Bar Palito.

Como votar?

Qualquer um pode eleger seus favoritos na premiação Basta acessar o link e preencher o cadastro com informações pessoais.

