Parece mas não é: chefs da França e Brasil se unem em jantar surpreendente

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Quando se une chefs que, além de talentosos, são muito criativos, o resultado não pode ser menos que surpreendente. O encontro de Agnes Farkasvolgyi, chef de cozinha, e Marina Mendes (conhecida como Sá Marina), chef pâtissière no restaurante Minéra, já vem mostrando isso, afinal, as duas apostam na ousadia e em sabores complexos e inusitados no menu da casa.

Como não há nada de bom que não possa ser ainda melhor, as chefs se juntaram a grandes nomes da cozinha francesa para uma noite especial nesta sexta-feira (29/8). Catherine Coiffard, uma das convidadas, é empreendedora na área da gastronomia e restauração, possui um restaurante e hotel na região da Normandia, localizada no noroeste da França. No jantar, ela será responsável pelo prato de carne vermelha, um dos principais.

Christophe Quantin, por sua vez, a segunda presença ilustre deste dia, chefiou a equipe francesa que ganhou a última edição do Bocuse D’Or, a maior competição gastronômica do mundo, que foi criada em 1987 pelo renomado chef francês Paul Bocuse. Em seu currículo, Christophe carrega também o título de vice-presidente da MOF Cuisine, abreviação de “Meilleur Ouvrier de France”, ou, em português, “Melhor trabalhador da França”, que elege o melhor profissional de uma determinada área e contempla de artesãos a chefs de cozinha.

No jantar no restaurante Minéra, o chef francês vai ser o responsável pelo preparo de um prato com carne branca. Agnes Farkasvolgyi fará uma entrada vegetal e Sá Marina, a sobremesa.

A chef pâtissière conta que o tema do jantar é “Parece que é, mas não é – Le trompe l’oeil”. Essa expressão francesa, que poderia ser traduzida como “enganar o olho”, é uma técnica artística de ilusão de ótica.

Por isso, não temos pistas ainda dos ingredientes que serão utilizados, mas a chef garantiu que todos os presentes serão surpreendidos. “As pessoas podem esperar muitas surpresas, vamos trabalhar muito com sabores, aromas e texturas. A ideia é trazer uma gastronomia de alto nível”.

Apesar do restaurante Minéra explorar ingredientes mineiros, até pelo tema da mostra de arquitetura e decoração CasaCor Minas 2025 estar ligado à mineiridade, o jantar franco-brasileiro vai apostar em um menu mais cosmopolita, com referências do mundo, não necessariamente de Minas.

O valor do jantar de quatro passos é R$ 495 por pessoa, com bebidas e serviço cobrados à parte. Para quem desejar, o restaurante Minéra oferece uma carta de vinhos mineiros e o serviço de um sommelier, que poderá sugerir harmonizações para os pratos.

Agenda franco-brasileira

Chefs franceses com a aluna no Inhac, Nina Gualberto Camila Dornelles/INHAC/Divulgação

Esse evento integra o Ano-França Brasil, uma troca cultural entre os países com mais de 300 eventos previstos até dezembro, em 15 cidades brasileiras. A iniciativa conta com o apoio da Embaixada da França.

Os chefs vieram para Belo Horizonte para dar aulas aos alunos do Inhac (Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias), projeto do chef Leo Paixão, uma escola social de gastronomia. Nesta semana, o tema da aula dos chefs é "Marmite de poissons du marché, légumes de saison" (caldeirada de peixes do mercado e legumes da estação). Em novembro, outros três chefs da França devem desembarcar em BH para dar aulas na instituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço



Sexta-feira, 29/08, a partir das 19h

Rua da Bahia, 2020, Lourdes (Restaurante Minéra – CASACOR Minas 2025)

Valor: R$ 495,00 por pessoa

Informações e reservas: (31) 99956-2247



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice