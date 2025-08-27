Confira os participantes do circuito gastronômico 'Chefs Contra o Câncer'
Projeto celebra sua 11ª edição com roteiro que engloba 26 restaurantes belo-horizontinos entre os dias 1º e 30 de setembro
A gastronomia e a solidariedade se unem no próximo mês, quando a conscientização sobre o câncer infantojuvenil é intensificada. O Setembro Dourado, como é conhecido o mês por simbolizar esta causa, vai receber uma programação especial em Belo Horizonte.
Além do tradicional jantar do projeto “Chefs Contra o Câncer”, que chega à sua 11ª edição, reunindo grandes nomes da cozinha nacional em prol do tratamento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, a cidade vai sediar um circuito gastronômico.
Nele, 26 restaurantes, bares e cafeterias vão servir um prato (inédito ou já existente no cardápio fixo) em que 40% de seu valor será revertido integralmente para a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (CAPE).
O circuito será realizado entre os dias 1º e 30 de setembro. Confira a seguir a lista de restaurantes e pratos participantes:
Amoras Café
“Panini de Queijo Canastra com Batata Baroa”: pão de queijo de batata baroa prensado na chapa com queijo canastra, acompanhado de café coado (R$ 28)
Endereço: Rua Flórida, 101, Sion
AVRA
“Capelase de Requeijão”: Capelase de requeijão ao molho pomodoro de tomatinhos e pesto (R$ 78)
Endereço: Rua Santa Catarina, 1287, Lourdes
Bar da Lora Savassi
“Cro-Kedama”: Croquete de carne bovina, jiló e queijo canastra com molho béarnaise de jiló (R$ 45)
Endereço: Rua Sergipe, 1414, Savassi
Belves Bistrô
“Medalhão ao Vinho": filé-mignon grelhado com molho de vinho, risoto parmeggiano (feito com parmesão) e amêndoas crocantes (R$ 81,50)
Endereço: Avenida José Maria Alkimin, 86, Belvedere
Boca do Forno
Pizza com Massa de Pão de Queijo (Caprese, com muçarela de búfala, molho de tomate, pesto, tomate e manjericão por R$ 33; de carne seca com catupiri por R$ 29; de frango com catupiri por R$ 26; ou presunto e muçarela por R$ 23)
Endereço: Rua Professor Antônio Aleixo, 331, Lourdes e Avenida Cristiano Machado, 1794, Cidade Nova
Cabernet Butiquim
“Mexido do Cab”: arroz, carne desfiada, ovo mexido, bacon, linguiça, brócolis, feijão, couve e banana frita (R$ 49)
Endereço: Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários
Dona Lucinha Matriz
“Santa Causa” : arroz com polpa de pequi, tutu, carne de lata e salada de couve (R$ 71)
Endereço: Rua Padre Odorico, 38, Savassi
Dona Torta
Latinha de palha italiana de 240g (R$ 48)
Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 1020, loja 13, Funcionários
La Vera por Leonardo Fontanelli
“Ciaccia com Gorgonzola e Mel”: massa biga recheada com gorgonzola, castanhas, mel e finalizada com creme quente de gorgonzola, mel, castanha e açúcar confeiteiro (R$ 62)
Endereço: Alameda do Ingá, 77, Vila da Serra
Fofíssimo Café
“Fofíssimo Romeu e Julieta": bolo fofíssimo de fubá com queijo, cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada cascão (R$ 17,90)
Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 1350, Mangabeiras (uma das cinco unidades)
Lagar Tragaluz
“Nossa Terra": risoto de cogumelos secos e frescos (R$ 129)
Endereço: Avenida Olegário Maciel, 1600, Lourdes (Diamond Mall)
LOOP Gastrobar
“Mandioca Cremosa Loop": mandioca cozida na manteiga de garrafa, servida borbulhando na panela de pedra com muito queijo (R$ 36)
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1179, Santo Agostinho
Minas Demais
“Tropeiro Minas Demais”: feijão roxo “virado na hora”, ovos, bacon e lombo, couve, arroz e linguiça artesanal (R$ 36,90)
Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 1725, loja 02 , Anchieta
Nino Cucina
“Parmigiana”: cotoletta (costeleta) de porco à milanesa, pomodoro, basílico e muçarela (R$ 96)
Endereço: Rua Curitiba, 2090, Lourdes
Ninetto Trattoria
“Almôndegas Recheadas com Polenta”: almôndegas recheadas com queijo, cobertas com molho de tomate da casa e servidas com polenta cremosa (R$ 79)
Endereço: BR-356, 3049, Belvedere (BH Shopping)
Omilía Restaurante
“Costela do Sertão”: costela bovina prensada, nhoque de requeijão do Norte ao molho de jabuticaba (R$ 130)
Endereço: Alameda do Morro, 72, Loja 1, Vila da Serra
PetCafé
“Frango à Parmegiana”: purê de batatas rústicas, molho de tomate artesanal, frango empanado e queijo prato gratinado (R$ 38)
Endereço: Rua Sergipe, 1187, Savassi
Quinteiro Bar
“Canastrinhos”: bolinhos de arroz com queijo canastra e bacon, maionese verde da casa e azeite de ervas (R$ 35)
Endereço: Rua Salinas, 1008, Floresta
Rex Bibendi
“Arroz de Pato”: arroz com pato desfiado, ervilha torta e compota de laranja bahia (R$ 83)
Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários
Restaurante Taste-Vin
“Salade au chèvre chaud et lardons”: folhas verdes com queijo de cabra morno e pancetta (R$ 58)
Endereço: Rua Curitiba, 2105, Lourdes
Tatu Bola
“Torresminho de Barriga”: barriga de porco confitada e servida sequinha (R$ 47,50)
Endereço: Avenida do Contorno, 6557, Savassi
Terraço Niê
“Pato com Purê de Batata”: sobrecoxa de pato confitada, purê de batata, glacê de frutas vermelhas e paçoca de pato (R$ 89)
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 471, Centro
Tiptop Bar e Restaurante
“Lasanha de Goulash”: lasanha de goulash (carne bovina ensopada, de origem húngara) tostada acompanhada de fonduta de queijo (R$ 70, para uma pessoa ou R$ 130, para duas pessoas)
Endereço: Rua Paraíba, 81, Savassi
Uluru Café
Tilápia com Purê de Batata Doce Roxa e Farofa de Castanhas: tilápia grelhada com molho pesto, purê de batata doce roxa e farofa de pão com castanhas (R$ 64)
Endereço: Avenida Afonso Pena, 2925, Funcionários e Avenida do Contorno, 6061, São Pedro (Pátio Savassi)
Zuzunely
"Colo": tostada de waffle de batata baroa com ervas frescas, creme azedo com tangerina, salmão defumado, salada de feijão-fradinho, brotos de coentro, cebola roxa, azeite verde, granola salgada de sementes brasileiras, flor de sal e folhas de ouro (R$65)
Endereço: Rua Araguari, 1000, Santo Agostinho
68 La Pizzeria Lourdes
“Pizza 68”: feita com molho de tomate, copa, mozzarella especial, coração de alcachofra, presunto de Parma e orégano (R$ 102)
Endereço: Rua Felipe dos Santos, 68, Lourdes
68 La Pizzeria Vila da Serra
“Spaghetti Dourado”: com molho de moranga, carne de sol e banana da terra (R$ 76)
Endereço: Rua do Vale, 424, loja 07, Vila da Serra
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino