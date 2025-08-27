Confira os participantes do circuito gastronômico 'Chefs Contra o Câncer'

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A gastronomia e a solidariedade se unem no próximo mês, quando a conscientização sobre o câncer infantojuvenil é intensificada. O Setembro Dourado, como é conhecido o mês por simbolizar esta causa, vai receber uma programação especial em Belo Horizonte.



Além do tradicional jantar do projeto “Chefs Contra o Câncer”, que chega à sua 11ª edição, reunindo grandes nomes da cozinha nacional em prol do tratamento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, a cidade vai sediar um circuito gastronômico.

Tilápia com purê de batata doce e farofa de castanhas do Uluru (R$ 64) Uluru/Divulgação Risoto de cogumelos frescos e secos do Lagar Tragaluz (R$ 129) Magê Monteiro/Divulgação Feijão-tropeiro do Minas Demais (R$ 36,90) Victor Schwaner/Divulgação Ciaccia (massa biga recheada) com gorgonzola e mel do La Vera por Leonardo Fontanelli (R$ 62) La Vera/Divulgação Bolo de fubá com queijo, cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada cascão da Fofíssimo Bolos (R$ 17,90) Fofíssimo Bolos/Divulgação Palha italiana da Dona Torta (R$ 48) Dudu Ponzio/Divulgação Carne de panela, salada de couve, tutu de feijão e arroz com polpa de pequi, prato "Santa Causa" do restaurante Dona Lucinha Matriz (R$ 71) Victor Hugo Rocha/Divulgação "Mexido do Cab", com arroz, carne desfiada, ovo mexido, bacon, linguiça, brócolis, feijão, couve e banana frita (R$ 49) Cabernet Butiquim/ Divulgação Pizzas com massa de pão de queijo da Boca do Forno (Caprese, com muçarela de búfala, molho de tomate, pesto, tomate e manjericão por R$ 33; de carne seca com catupiri por R$ 29; de frango com catupiri por R$ 26; ou presunto e muçarela por R$ 23) Danielle Zabeu/Divulgação Medalhão de filé-mignon grelhado com molho de vinho, risoto parmeggiano (feito com parmesão) e amêndoas crocantes do Belves Bistrô (R$ 81,50) Victor Hugo Rocha/Divulgação Capelase de requeijão com molho pomodoro de tomatinhos e pesto do AVRA (R$ 78) Victor Schwaner/Divulgação Pato com purê de batata do Terraço Niê (R$ 89) Micah Rossi/Divulgação Torresminho de barriga do tatu Bola (R$ 47,50) Tude Torêncio/Divulgação Arroz de pato do Rex Bibendi (R$ 83) Bia Braz/Divulgação Frango à parmeggiana do Pet Café (R$ 38) Pet Café/Divulgação Costela bovina prensada, nhoque de requeijão ao molho de jabuticaba do Omilía (R$130) Omilía/Divulgação Mandioca cozida na manteiga de garrafa servida borbulhando na panela de pedra com queijo do Loop Gastrobar (R$ 36) Carolina Cauper/Divulgação Costeleta de porco à milanesa, pomodoro, basílico e muçarela do Nino Cucina (R$ 96) Nino Cucina/Divulgação Almôndegas recheadas com queijo, cobertas com molho de tomate da casa e servidas com polenta cremosa do Ninetto (R$ 79) Ninetto/Divulgação Bolinhos de arroz com queijo canastra e bacon, maionese verde da casa e azeite de ervas do Quinteiro Bar (R$ 35) André Calixto/Divulgação Voltar Próximo

Nele, 26 restaurantes, bares e cafeterias vão servir um prato (inédito ou já existente no cardápio fixo) em que 40% de seu valor será revertido integralmente para a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (CAPE).



O circuito será realizado entre os dias 1º e 30 de setembro. Confira a seguir a lista de restaurantes e pratos participantes:

Amoras Café

“Panini de Queijo Canastra com Batata Baroa”: pão de queijo de batata baroa prensado na chapa com queijo canastra, acompanhado de café coado (R$ 28)

Endereço: Rua Flórida, 101, Sion

AVRA

“Capelase de Requeijão”: Capelase de requeijão ao molho pomodoro de tomatinhos e pesto (R$ 78)

Endereço: Rua Santa Catarina, 1287, Lourdes

Bar da Lora Savassi

“Cro-Kedama”: Croquete de carne bovina, jiló e queijo canastra com molho béarnaise de jiló (R$ 45)

Endereço: Rua Sergipe, 1414, Savassi

Belves Bistrô

“Medalhão ao Vinho": filé-mignon grelhado com molho de vinho, risoto parmeggiano (feito com parmesão) e amêndoas crocantes (R$ 81,50)

Endereço: Avenida José Maria Alkimin, 86, Belvedere

Boca do Forno

Pizza com Massa de Pão de Queijo (Caprese, com muçarela de búfala, molho de tomate, pesto, tomate e manjericão por R$ 33; de carne seca com catupiri por R$ 29; de frango com catupiri por R$ 26; ou presunto e muçarela por R$ 23)

Endereço: Rua Professor Antônio Aleixo, 331, Lourdes e Avenida Cristiano Machado, 1794, Cidade Nova

Pizzas com massa de pão de queijo da Boca do Forno Danielle Zabeu/Divulgação

Cabernet Butiquim

“Mexido do Cab”: arroz, carne desfiada, ovo mexido, bacon, linguiça, brócolis, feijão, couve e banana frita (R$ 49)

Endereço: Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários

Dona Lucinha Matriz

“Santa Causa” : arroz com polpa de pequi, tutu, carne de lata e salada de couve (R$ 71)

Endereço: Rua Padre Odorico, 38, Savassi

Dona Torta

Latinha de palha italiana de 240g (R$ 48)

Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 1020, loja 13, Funcionários

La Vera por Leonardo Fontanelli

“Ciaccia com Gorgonzola e Mel”: massa biga recheada com gorgonzola, castanhas, mel e finalizada com creme quente de gorgonzola, mel, castanha e açúcar confeiteiro (R$ 62)

Endereço: Alameda do Ingá, 77, Vila da Serra

Fofíssimo Café

“Fofíssimo Romeu e Julieta": bolo fofíssimo de fubá com queijo, cobertura de brigadeiro de queijo e goiabada cascão (R$ 17,90)

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 1350, Mangabeiras (uma das cinco unidades)



Lagar Tragaluz

“Nossa Terra": risoto de cogumelos secos e frescos (R$ 129)

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 1600, Lourdes (Diamond Mall)

LOOP Gastrobar

“Mandioca Cremosa Loop": mandioca cozida na manteiga de garrafa, servida borbulhando na panela de pedra com muito queijo (R$ 36)

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1179, Santo Agostinho



Minas Demais

“Tropeiro Minas Demais”: feijão roxo “virado na hora”, ovos, bacon e lombo, couve, arroz e linguiça artesanal (R$ 36,90)

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 1725, loja 02 , Anchieta

Tropeiro do Minas Demais Victor Schwaner/Divulgação



Nino Cucina

“Parmigiana”: cotoletta (costeleta) de porco à milanesa, pomodoro, basílico e muçarela (R$ 96)

Endereço: Rua Curitiba, 2090, Lourdes



Ninetto Trattoria

“Almôndegas Recheadas com Polenta”: almôndegas recheadas com queijo, cobertas com molho de tomate da casa e servidas com polenta cremosa (R$ 79)

Endereço: BR-356, 3049, Belvedere (BH Shopping)



Omilía Restaurante

“Costela do Sertão”: costela bovina prensada, nhoque de requeijão do Norte ao molho de jabuticaba (R$ 130)

Endereço: Alameda do Morro, 72, Loja 1, Vila da Serra

PetCafé

“Frango à Parmegiana”: purê de batatas rústicas, molho de tomate artesanal, frango empanado e queijo prato gratinado (R$ 38)

Endereço: Rua Sergipe, 1187, Savassi

Quinteiro Bar

“Canastrinhos”: bolinhos de arroz com queijo canastra e bacon, maionese verde da casa e azeite de ervas (R$ 35)

Endereço: Rua Salinas, 1008, Floresta



Rex Bibendi

“Arroz de Pato”: arroz com pato desfiado, ervilha torta e compota de laranja bahia (R$ 83)

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários



Restaurante Taste-Vin

“Salade au chèvre chaud et lardons”: folhas verdes com queijo de cabra morno e pancetta (R$ 58)

Endereço: Rua Curitiba, 2105, Lourdes

Tatu Bola

“Torresminho de Barriga”: barriga de porco confitada e servida sequinha (R$ 47,50)

Endereço: Avenida do Contorno, 6557, Savassi

Terraço Niê

“Pato com Purê de Batata”: sobrecoxa de pato confitada, purê de batata, glacê de frutas vermelhas e paçoca de pato (R$ 89)

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 471, Centro

Pato com purê de batata é o prato do Terraço Niê Micah Rossi/Divulgação

Tiptop Bar e Restaurante

“Lasanha de Goulash”: lasanha de goulash (carne bovina ensopada, de origem húngara) tostada acompanhada de fonduta de queijo (R$ 70, para uma pessoa ou R$ 130, para duas pessoas)

Endereço: Rua Paraíba, 81, Savassi

Uluru Café

Tilápia com Purê de Batata Doce Roxa e Farofa de Castanhas: tilápia grelhada com molho pesto, purê de batata doce roxa e farofa de pão com castanhas (R$ 64)

Endereço: Avenida Afonso Pena, 2925, Funcionários e Avenida do Contorno, 6061, São Pedro (Pátio Savassi)



Zuzunely

"Colo": tostada de waffle de batata baroa com ervas frescas, creme azedo com tangerina, salmão defumado, salada de feijão-fradinho, brotos de coentro, cebola roxa, azeite verde, granola salgada de sementes brasileiras, flor de sal e folhas de ouro (R$65)

Endereço: Rua Araguari, 1000, Santo Agostinho

68 La Pizzeria Lourdes

“Pizza 68”: feita com molho de tomate, copa, mozzarella especial, coração de alcachofra, presunto de Parma e orégano (R$ 102)

Endereço: Rua Felipe dos Santos, 68, Lourdes

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

68 La Pizzeria Vila da Serra

“Spaghetti Dourado”: com molho de moranga, carne de sol e banana da terra (R$ 76)

Endereço: Rua do Vale, 424, loja 07, Vila da Serra

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino