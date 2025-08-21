O que você encontra no Festival de Gastronomia de Tiradentes?

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A 28ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes promete honrar os quase 30 anos de tradição do evento. Durante os dois próximos finais de semana (22, 23 e 23 e 29, 30 e 31 de agosto), a cidade histórica localizada na Região de Campos das Vertentes se torna um grande polo de gastronomia, atraindo chefs de diversos cantos do país e, inclusive, de Portugal.

A extensa programação se divide em atrações para todos os tipos de pessoa, desde quem ama um bom petisco em um ambiente despojado até aqueles que preferem o estilo fine dining, com técnicas da alta gastronomia. Confira aqui o que você pode assistir, escutar e, acima de tudo, degustar no festival:

Restaurantes no Santíssimo

Quem quiser aproveitar a tranquilidade da cidade para sentar e comer e beber muito bem, os restaurantes podem ser uma ótima opção. Neles, os chefs preparam cardápios especiais e vendem diretamente para o cliente.

O mais legal é que a entrada é gratuita. Alguns restaurantes ficam no espaço Santíssimo, e é preciso retirar ingressos (gratuitos) para entrar. Ao todo, são nove restaurantes de chefs brasileiros. Veja aqui o que vão servir alguns deles:

O Restaurante Ilhote Sul foi trazido de Macaé (RJ) por Rafael Pires e Renato Martins. Eles vão servir uma porção de bolinho de bacalhau do Ilhote (com 3 unidades); um prato intitulado pote do pescador, com arroz caldoso de frutos do mar com caldo de crustáceos (camarão, polvo e lula) e farofa de coco e dendê; o nhoque do “Ilhote”, ao molho de queijo das Vertentes com isca de filé mignon, bacon e farofa de bacon; e um nhoque vegetariano, ao molho de queijo das Vertentes e gorgonzola com mix de cogumelos, espinafre e farofa trufada.

Já o La Palma, da chef Naiara Faria, de Belo Horizonte, aposta no laminado de ancho ao molho oriental com batata rústica; porção de bolinha crocante de linguiça e queijo (06 unidades); risoto de açafrão com ragu de ossobuco; dobradinha com pé de porco (aos sábados); e arroz à mineira com costelinha (aos domingos).

O chef Cristóvão Laruça, dos restaurantes Pastus, Capitão Leitão e Caravela, todos em Belo Horizonte, leva para o interior uma mistura das casas. Os pratos servidos por ele são: choripán mineiro: pão com linguiça de pimenta biquinho e vinagrete de goiaba; picanha suína em canjica de creme de queijo e rapadura; e torresmo com chutney de abacaxi.

O Sea Restaurante, do chef Enzo Ceccin, da Praia do Rosa (SC), vai servir croquetas de cebola com aioli defumado, picles de cebola roxa e pó de algas (4 unidades); ravioli frito recheado com ragu de porco ou camarão do mar (4 unidades); pato no tucupi com mousseline de baroa, farofa crocante de caju e demi-glace de tucupi; gelato de cogumelos e farofa de pistache; e empanada de maçã verde, acompanhada de chantilly e brunoise de maçã infusionada no tucupi.

Restaurantes na Rodoviária

Em um espaço diferente da cidade, outros restaurantes e bares aguardam clientes apaixonados por gastronomia.

O chef Yves Saliba vai levar um pouco das casas Per Lui, Odoyá e Pastaio (todas belo-horizontinas) para Tiradentes. Veja alguns pratos que ele vai oferecer: fettuccine ao molho de queijo com isca de filé; porção de cinco unidades de arancini de camarão; e croquete de cupim com aioli de pimenta de cheiro.

Outros destaques dentre os restaurantes no evento são: Taberna Baltazar (BH) com Flávia Baltazar, que vai levar pratos e petiscos tradicionais como os bolinhos de bacalhau (em porções de 5 unidades); Bar do Zezé (BH), com Vitor Martins, trazendo, por exemplo, o torresmo de rolo.

Restaurantes de Tiradentes também vão atuar no festival. O Padre Toledo, de Fernanda Martins, é um exemplo disso. Ele vai servir arroz de galinha com taioba; moela ao molho de vinho e telha de pão de queijo; feijão com arroz: bolinho de arroz e bolinho de feijão-tropeiro com geleia de pimenta (porção de 6 unidades); e bolinho de arroz com geleia de pimenta (com 6 unidades).

Festa no entardecer

Quem é fã do pôr do sol e de curtir uma festa durante o dia pode aproveitar as chamadas “sunset parties” do festival. Elas vão acontecer aos sábados (23 e 30 de agosto), a partir das 15h30, na Vinícola Trindade. Além de vinhos disponíveis para harmonização, claro que a gastronomia é uma prioridade.

No primeiro sábado, Ana Bueno, de Paraty (RJ), vai fazer um atum confitado, servido com aioli negro, cebola roxa e batatas. Depois, diretamente do Rio de Janeiro, o chef Pedro Coronha vai servir um arroz caldoso de bochecha de porco com quiabo e vinagrete de tomate tostado.

No segundo sábado, o cardápio fica por conta de Bruna Rezende (BH), com arroz de ossobuco com caju-passa, e Paulo Machado, de Campo Grande (MS)com Macarrão de Comitiva.

A experiência, que dura em média quatro horas, custa R$ 390 por pessoa.

Cozinha ao vivo

As cozinhas ao vivo são uma das atrações do festival Victor Schwaner/Divulgação

Quem quiser aprender a cozinhar vai ter a oportunidade de ver de perto os processos de grandes chefs do país. Pratos como tutu de feijão com ravioli de couve, chuchu com molho tahine caseiro preto e branco, sanduíche pulled pork ao estilo barbecue americano, arroz de ossobuco de porco e polenta frita de canjiquinha serão preparados para todos verem.

E não serão feitos por qualquer pessoa, viu?! A seleção de chefs está super especial e envolve nomes como Bruna Martins, à frente do Gata Gorda, Birosca e Florestal em BH; chef Ju Lima; Rafa Costa e Silva, chef do estrelado Lasai, no Rio de Janeiro; etc.

Festins

Assim como em todas as outras edições, os festins celebram o fim dos dias do festival com jantares de alta gastronomia. São quatro jantares ao todo, nas sextas e sábados de cada um dos fins de semana. Cada um deles é comandado por dois chefs.

A primeira dupla é formada pela chef Tássia Magalhães, do restaurante Nelita (SP) e Ana Gabi Costa, do Trintaeum (BH). Em seguida, Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis, Forno da Saudade e Juramento 202 (BH) ao lado de Vitor Matos, do Antiqwm, no Porto (Portugal).

No outro fim de semana, se encontram Onildo Rocha, do Notiê e Abaru (SP) e Cozinha Roccia (PB), e Gabriella Guimarães, do Okinaki e Parallel (BH). Na noite seguinte, Caio Soter, do Pacato e Bar Pirex (BH), se junta ao chef Antonio Loureiro, do restaurante A Cozinha, em Guimarães. Os ingressos para os festins devem ser comprados por R$ 600 mais R$ 60 de taxas pelo Sympla.

Serviço



Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes - 28ª edição

De 22 a 31 de agosto de 2025

Local: Praça Santíssimo, Praça da Rodoviária e Largo das Forras, Tiradentes/MG

Acesso gratuito

Festins

Espaço Raízes: R. Ovídio de Abreu, 10, Centro, Tiradentes - MG

22, 23, 29 e 30 de agosto, a partir das 20h30



Ingressos pelo link

Sunset fartura na Vinícola Trindade

23 e 30 de agosto, das 15h30 às 19h30

Vinícola Trindade: R. Moisés Pinto de Souza, Vitoriano Veloso, Prados - MG



Ingressos pelo link

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice