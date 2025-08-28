Assine
RECONHECIMENTO

Doze bares de BH estão entre os 100 melhores do Brasil, segundo ranking

Pelo terceiro ano, a revista Exame Casual elegeu, por meio de 50 críticos e influenciadores, os melhores bares do país. Capital mineira não podia estar de fora

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
28/08/2025 15:31

Bar Pirex, 9º colocado do ranking, é conhecido por sua estufa
Bar Pirex, 9º colocado do ranking, é conhecido por sua estufa crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Belo Horizonte é conhecida pelo grande público como capital dos bares, mas, a cada ano que passa, vem conquistando esse posto também entre críticos e vozes especializadas. Não por acaso, 12 bares espalhados por diferentes regiões da capital foram selecionados pelo ranking da revista Exame Casual de 100 melhores do país.

Para a votação, são convidados 50 críticos e influenciadores, que elegem seus 10 bares preferidos, sendo cinco deles em sua região de origem e os outros cinco em outra região do Brasil. Com os votos de todos, a lista é elaborada. Evidentemente, o bar com mais menções fica em primeiro lugar e o com menos, em último.

Neste ano, o mais mencionado entre os especialistas foi o Tan Tan, que fica em São Paulo. Com pegada asiática e coquetelaria de altíssimo nível, ele já é referência há alguns anos no segmento. Confira a seguir a lista dos bares belo-horizontinos que foram selecionados pelo júri da revista:

Destaques belo-horizontinos

  • Dentre os bares de BH, o melhor colocado foi o Pirex, que ficou na 9ª posição, com oito votos. A casa, focada em petiscos de estufa, fica na Galeria São Vicente, no Centro da capital mineira.

Bar Pirex está entre os 100 melhores do Brasil, segundo revista Exame
Bar Pirex está entre os 100 melhores do Brasil, segundo revista Exame Victor Schwaner/Divulgação

  • O 28º bar da lista é a Cachaçaria Lamparina, bar referência no quesito cachaça em BH, que tem duas unidades: uma no Mercado Novo, no Centro, e outra na Casa Alvorada, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul.
  • Empatada em 28º lugar com a Cachaçaria Lamparina está o Timbuca. O bar também conta com uma carta de cachaças e aposta em um cardápio que atende tanto uma noite de petiscos quanto almoços familiares.
  • O Cabernet Butiquim, localizado na região da Savassi, ficou na 39ª colocação do ranking. A casa trabalha com pratos, petiscos, charcutaria e outros, além de drinques premiados e uma vasta carta de vinhos, com variedade de tipos e preços.
  • Também em 39º lugar está o Juramento 202, bar no Bairro Pompéia, Região Leste de BH. A casa é referência em cervejas e chopes artesanais, que podem ser acompanhados de petiscos e tábuas de frios.
  • Ainda na 39ª colocação está o Mercadinho Bicalho, bar no Bairro Santa Teresa, também na Região Leste da capital dos bares. Um dos petiscos mais amados do lugar, que é um dos favoritos da renomada chef Bruna Martins, é a almôndega de carne.
  • A Porca Voadora, bar que fica no Bairro Serra, região Centro-Sul de BH, ficou em 49º lugar no ranking. A casa se espelha na gastronomia clássica da capital. Não por acaso, o jiló recheado com carne de porco e frito é um dos mais aclamados do menu.

Jiló empanado do A Porca Voadora
Jiló empanado do A Porca Voadora Luisa Macedo/Divulgação

  • Na mesma posição da lista está o Bar da Lora, casa tradicional com três unidades: no Mercado Central e Praça Raul Soares, ambos no Centro, e outra filial na Savassi. O bar é um dos mais tradicionais da capital e serve o famoso fígado acebolado com jiló, prato obrigatório para qualquer turista ao visitar a cidade.

Fígado com jiló do Bar da Lora é um dos pratos mais tradicionais de BH
Fígado com jiló do Bar da Lora é um dos pratos mais tradicionais de BH Marcos Vieira /EM/DA. Press

  • Quem ocupa o 56º lugar no ranking é o Okinaki, bar asiático no Lourdes, Região Centro-Sul da cidade. O estabelecimento foi um dos pioneiros neste segmento, trazendo temperos orientais para as ruas e a cerveja gelada, combo já tão amado entre os belo-horizontinos.
  • O 62º posto da lista foi dado ao Florestal, bar com protagonismo vegetal. A casa fica no Bairro Floresta, Região Leste da capital e serve pratos complexos e com referências múltiplas, focando sempre nos vegetais. Quem visita o local não pode deixar de experimentar o tempurá de couve-flor (empanada e frita com técnica clássica oriental).

Bolovo de falafel do Florestal
Bolovo de falafel do Florestal Daniel Iglesias/Divulgação

  • A 79ª posição do ranking foi ocupada pela Cozinha Tupis, no Mercado Novo, no Centro da Cidade. A casa busca resgatar a gastronomia mineira com diferentes técnicas e incremento de outras culinárias. O tempurá de milho, por exemplo, é um sucesso que faz jus à fama.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Quem fecha a lista dos mineiros é o Glouton Bar, que foi o 88º colocado. A casa fica no Lourdes, na Região Centro-Sul de BH e explora sabores mineiros e técnicas internacionais.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

