Doze bares de BH estão entre os 100 melhores do Brasil, segundo ranking

Belo Horizonte é conhecida pelo grande público como capital dos bares, mas, a cada ano que passa, vem conquistando esse posto também entre críticos e vozes especializadas. Não por acaso, 12 bares espalhados por diferentes regiões da capital foram selecionados pelo ranking da revista Exame Casual de 100 melhores do país.

Para a votação, são convidados 50 críticos e influenciadores, que elegem seus 10 bares preferidos, sendo cinco deles em sua região de origem e os outros cinco em outra região do Brasil. Com os votos de todos, a lista é elaborada. Evidentemente, o bar com mais menções fica em primeiro lugar e o com menos, em último.

Neste ano, o mais mencionado entre os especialistas foi o Tan Tan, que fica em São Paulo. Com pegada asiática e coquetelaria de altíssimo nível, ele já é referência há alguns anos no segmento. Confira a seguir a lista dos bares belo-horizontinos que foram selecionados pelo júri da revista:

Destaques belo-horizontinos

Dentre os bares de BH, o melhor colocado foi o Pirex, que ficou na 9ª posição, com oito votos. A casa, focada em petiscos de estufa, fica na Galeria São Vicente, no Centro da capital mineira.

Bar Pirex está entre os 100 melhores do Brasil, segundo revista Exame Victor Schwaner/Divulgação

O 28º bar da lista é a Cachaçaria Lamparina, bar referência no quesito cachaça em BH, que tem duas unidades: uma no Mercado Novo, no Centro, e outra na Casa Alvorada, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul.

Empatada em 28º lugar com a Cachaçaria Lamparina está o Timbuca. O bar também conta com uma carta de cachaças e aposta em um cardápio que atende tanto uma noite de petiscos quanto almoços familiares.

O Cabernet Butiquim, localizado na região da Savassi, ficou na 39ª colocação do ranking. A casa trabalha com pratos, petiscos, charcutaria e outros, além de drinques premiados e uma vasta carta de vinhos, com variedade de tipos e preços.

Também em 39º lugar está o Juramento 202, bar no Bairro Pompéia, Região Leste de BH. A casa é referência em cervejas e chopes artesanais, que podem ser acompanhados de petiscos e tábuas de frios.

Ainda na 39ª colocação está o Mercadinho Bicalho, bar no Bairro Santa Teresa, também na Região Leste da capital dos bares. Um dos petiscos mais amados do lugar, que é um dos favoritos da renomada chef Bruna Martins, é a almôndega de carne.

A Porca Voadora, bar que fica no Bairro Serra, região Centro-Sul de BH, ficou em 49º lugar no ranking. A casa se espelha na gastronomia clássica da capital. Não por acaso, o jiló recheado com carne de porco e frito é um dos mais aclamados do menu.

Jiló empanado do A Porca Voadora Luisa Macedo/Divulgação

Na mesma posição da lista está o Bar da Lora, casa tradicional com três unidades: no Mercado Central e Praça Raul Soares, ambos no Centro, e outra filial na Savassi. O bar é um dos mais tradicionais da capital e serve o famoso fígado acebolado com jiló, prato obrigatório para qualquer turista ao visitar a cidade.

Fígado com jiló do Bar da Lora é um dos pratos mais tradicionais de BH Marcos Vieira /EM/DA. Press

Quem ocupa o 56º lugar no ranking é o Okinaki, bar asiático no Lourdes, Região Centro-Sul da cidade. O estabelecimento foi um dos pioneiros neste segmento, trazendo temperos orientais para as ruas e a cerveja gelada, combo já tão amado entre os belo-horizontinos.

O 62º posto da lista foi dado ao Florestal, bar com protagonismo vegetal. A casa fica no Bairro Floresta, Região Leste da capital e serve pratos complexos e com referências múltiplas, focando sempre nos vegetais. Quem visita o local não pode deixar de experimentar o tempurá de couve-flor (empanada e frita com técnica clássica oriental).

Bolovo de falafel do Florestal Daniel Iglesias/Divulgação

A 79ª posição do ranking foi ocupada pela Cozinha Tupis, no Mercado Novo, no Centro da Cidade. A casa busca resgatar a gastronomia mineira com diferentes técnicas e incremento de outras culinárias. O tempurá de milho, por exemplo, é um sucesso que faz jus à fama.

Quem fecha a lista dos mineiros é o Glouton Bar, que foi o 88º colocado. A casa fica no Lourdes, na Região Centro-Sul de BH e explora sabores mineiros e técnicas internacionais.



