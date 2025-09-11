Seis pizzarias brasileiras estão na lista das melhores do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guia internacional 50 Top Pizza divulgou ranking com as 100 melhores pizzarias do mundo na última segunda (8). Seis casas brasileiras entraram na lista, uma mais que em 2024. A Leggera, restaurante de André Guidon em São Paulo, conquistou a 3ª posição.

Em seguida, aparece a Ferro e Farinha (31º), de Sei Shiroma, única representante do Rio de Janeiro.A QT Pizza Bar (36º), de Matheus Ramos, e a A Pizza da Mooca (36º), do chef Fellipe Zanuto, dividem a 36º posição. Na sequência, está a Unica Pizzeria (50º), de Naldo Silva, e Veridiana (96º), de Roberto Loscalzo. Todas elas ficam na capital paulista.

Criada na Itália, em 2017, a seleção 50 Top Pizza avalia a qualidade da pizza (massa, molho, combinação de ingredientes e origem dos produtos), serviço e a recepção ao cliente no estabelecimento.

Neste ano, o primeiro lugar foi conquistado pela Una Pizza Napoletana, de Nova York. A japonesa The Pizza Bar on 38th, localizada em Tóquio, ficou com a segunda colocação.