Assine
overlay
Início Degusta
QUE SABOR

Seis pizzarias brasileiras estão na lista das melhores do mundo

Todos os representantes brasileiros estão em São Paulo

Publicidade
Carregando...
BG
BÁRBARA GIOVANI
BG
BÁRBARA GIOVANI
Repórter
11/09/2025 08:38

compartilhe

Siga no
x
Seis pizzarias brasileiras estão entre as melhores do mundo
Seis pizzarias brasileiras estão entre as melhores do mundo crédito: FreePik

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guia internacional 50 Top Pizza divulgou ranking com as 100 melhores pizzarias do mundo na última segunda (8). Seis casas brasileiras entraram na lista, uma mais que em 2024. A Leggera, restaurante de André Guidon em São Paulo, conquistou a 3ª posição.

Leia Mais

 Em seguida, aparece a Ferro e Farinha (31º), de Sei Shiroma, única representante do Rio de Janeiro.A QT Pizza Bar (36º), de Matheus Ramos, e a A Pizza da Mooca (36º), do chef Fellipe Zanuto, dividem a 36º posição. Na sequência, está a Unica Pizzeria (50º), de Naldo Silva, e Veridiana (96º), de Roberto Loscalzo. Todas elas ficam na capital paulista.

Criada na Itália, em 2017, a seleção 50 Top Pizza avalia a qualidade da pizza (massa, molho, combinação de ingredientes e origem dos produtos), serviço e a recepção ao cliente no estabelecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste ano, o primeiro lugar foi conquistado pela Una Pizza Napoletana, de Nova York. A japonesa The Pizza Bar on 38th, localizada em Tóquio, ficou com a segunda colocação.

A pizza de calabresa é a mais pedida nas pizzarias do Brasil, de acordo com a Associação das Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). -freepik/Mateus Andre
A pizza de calabresa é a mais pedida nas pizzarias do Brasil, de acordo com a Associação das Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). freepik/Mateus Andre
Outros sabores tradicionais também fazem sucesso: a muçarela ocupa o segundo lugar e a portuguesa, o terceiro.-Antonio Henrique/Pixabay
Outros sabores tradicionais também fazem sucesso: a muçarela ocupa o segundo lugar e a portuguesa, o terceiro. Antonio Henrique/Pixabay
Os dados foram coletados pela Pesquisa Setorial Pizzarias, feita em parceria com a consultoria Galunion, que analisou as tendências do mercado de pizzas.-Aurélien Lemasson-Théobald/unsplash
Os dados foram coletados pela Pesquisa Setorial Pizzarias, feita em parceria com a consultoria Galunion, que analisou as tendências do mercado de pizzas. Aurélien Lemasson-Théobald/unsplash
A pesquisa mostra que as pizzarias estão investindo em uma grande variedade de sabores para atrair diferentes tipos de clientes. -Divulgação
A pesquisa mostra que as pizzarias estão investindo em uma grande variedade de sabores para atrair diferentes tipos de clientes. Divulgação
Cerca de 43% das pizzarias oferecem entre 21 e 50 sabores salgados, enquanto 10% tem de 51 a 100 opções.-Matteo Orlandi/Pixabay
Cerca de 43% das pizzarias oferecem entre 21 e 50 sabores salgados, enquanto 10% tem de 51 a 100 opções. Matteo Orlandi/Pixabay
Além disso, o levantamento apontou que as pizzas doces, queridinhas de muita gente, não estão entre as mais vendidas e nem fazem parte do cardápio de 6% das pizzarias.-divulgação
Além disso, o levantamento apontou que as pizzas doces, queridinhas de muita gente, não estão entre as mais vendidas e nem fazem parte do cardápio de 6% das pizzarias. divulgação
Quanto ao tamanho, a maioria das pizzarias (98%) trabalha com a pizza tradicional, que rende de 8 a 10 pedaços.-Divulgação
Quanto ao tamanho, a maioria das pizzarias (98%) trabalha com a pizza tradicional, que rende de 8 a 10 pedaços. Divulgação
A pizza brotinho aparece em 75% dos cardápios, a média (com 4 a 6 fatias) em 65%, e a família (com 10 a 12 fatias) em 44%.-Divulgação
A pizza brotinho aparece em 75% dos cardápios, a média (com 4 a 6 fatias) em 65%, e a família (com 10 a 12 fatias) em 44%. Divulgação
A venda de pizza por fatia, por sua vez, é bem menos comum, presente em apenas 2% das pizzarias. -freepik/freestockcenter
A venda de pizza por fatia, por sua vez, é bem menos comum, presente em apenas 2% das pizzarias. freepik/freestockcenter
De acordo com a pesquisa, cerca de 46% das pizzarias no Brasil faturam entre R$ 30 mil e R$ 100 mil por mês. Outros 35% têm um faturamento mensal entre R$ 100 mil e R$ 250 mil.-flickr - Yusuke Kawasaki
De acordo com a pesquisa, cerca de 46% das pizzarias no Brasil faturam entre R$ 30 mil e R$ 100 mil por mês. Outros 35% têm um faturamento mensal entre R$ 100 mil e R$ 250 mil. flickr - Yusuke Kawasaki
Por causa desses valores, a maioria dos estabelecimentos (83%) está registrada no Simples Nacional, que permite um faturamento anual de até R$ 4,5 milhões.-gaurav tiwari/Pixabay
Por causa desses valores, a maioria dos estabelecimentos (83%) está registrada no Simples Nacional, que permite um faturamento anual de até R$ 4,5 milhões. gaurav tiwari/Pixabay
O estudo também mostrou que muitas pizzarias têm uma longa trajetória no mercado. Mais da metade (54%) está em funcionamento há mais de 10 anos, e 25% operam há mais de cinco anos.-pexels/Engin Akyurt
O estudo também mostrou que muitas pizzarias têm uma longa trajetória no mercado. Mais da metade (54%) está em funcionamento há mais de 10 anos, e 25% operam há mais de cinco anos. pexels/Engin Akyurt
Sobre o tipo de atendimento, 54% das pizzarias têm um restaurante tradicional, com garçons e mesas.-wikimedia commons/HutheMeow
Sobre o tipo de atendimento, 54% das pizzarias têm um restaurante tradicional, com garçons e mesas. wikimedia commons/HutheMeow
Já 28% focam apenas em delivery ou retirada, enquanto 17% funcionam no estilo fast food. Apenas 1% oferece serviços para eventos em casa. Veja as 6 pizzas mais pedidas do Brasil! -pexels/Norma Mortenson
Já 28% focam apenas em delivery ou retirada, enquanto 17% funcionam no estilo fast food. Apenas 1% oferece serviços para eventos em casa. Veja as 6 pizzas mais pedidas do Brasil! pexels/Norma Mortenson
6Âº) Pepperoni (26% dos pedidos): A pizza de pepperoni tem origem nos Estados Unidos, apesar de ser inspirada nas tradiÃ§Ãµes italianas.-freepik/valeria_aksakova
6Âº) Pepperoni (26% dos pedidos): A pizza de pepperoni tem origem nos Estados Unidos, apesar de ser inspirada nas tradiÃ§Ãµes italianas. freepik/valeria_aksakova
5º) Frango com catupiry (42% dos pedidos): A pizza de frango com catupiry é uma criação tipicamente brasileira, tendo surgido nas pizzarias paulistas entre as décadas de 1980 e 1990.-Youtube/Chef Léo Oliveira
5º) Frango com catupiry (42% dos pedidos): A pizza de frango com catupiry é uma criação tipicamente brasileira, tendo surgido nas pizzarias paulistas entre as décadas de 1980 e 1990. Youtube/Chef Léo Oliveira
4º) Margherita (47% dos pedidos): Tem origem no fim do século 19, na cidade de Nápoles (Itália), e sua história está ligada à tradição da pizza napolitana.- Flickr Satoshi Nakagawa
4º) Margherita (47% dos pedidos): Tem origem no fim do século 19, na cidade de Nápoles (Itália), e sua história está ligada à tradição da pizza napolitana. Flickr Satoshi Nakagawa
3º) Portuguesa (51% dos pedidos): Ao contrário do que o nome pode sugerir, não tem origem em Portugal, mas sim no Brasil. O nome provavelmente foi inspirado no uso de ingredientes comuns na culinária portuguesa, como presunto, ovos, cebola e azeitonas.-reprodução/Chef José Carlos Pizzas
3º) Portuguesa (51% dos pedidos): Ao contrário do que o nome pode sugerir, não tem origem em Portugal, mas sim no Brasil. O nome provavelmente foi inspirado no uso de ingredientes comuns na culinária portuguesa, como presunto, ovos, cebola e azeitonas. reprodução/Chef José Carlos Pizzas
2º) Muçarela (2% dos pedidos): A pizza de muçarela tem suas raízes na Itália, mais especificamente na região da Campania, onde fica a cidade de Nápoles.-freepik/azerbaijan_stockers
2º) Muçarela (2% dos pedidos): A pizza de muçarela tem suas raízes na Itália, mais especificamente na região da Campania, onde fica a cidade de Nápoles. freepik/azerbaijan_stockers
1º) Calabresa (59% dos pedidos): A pizza de calabresa é uma criação brasileira, apesar do nome remeter à região da Calábria, na Itália. A linguiça calabresa, ingrediente principal desse sabor, é uma adaptação brasileira das linguiças italianas.-reprodução/youtube
1º) Calabresa (59% dos pedidos): A pizza de calabresa é uma criação brasileira, apesar do nome remeter à região da Calábria, na Itália. A linguiça calabresa, ingrediente principal desse sabor, é uma adaptação brasileira das linguiças italianas. reprodução/youtube

Tópicos relacionados:

brasil gastronomia mundo restaurante sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay