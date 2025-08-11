Pizza na airfryer com pão sírio ou tortilha; veja receita de 10 minutos
Sem abrir massa, sujar panelas ou esperar o forno pré-aquecer, aprenda a fazer pizza crocante na airfryer com uma receita rápida e prática
Pizza é uma paixão universal, mas nem sempre dá tempo de preparar a massa do zero. A boa notícia é que existe um truque simples para ter uma pizza crocante e saborosa em minutos usando airfryer e pão sírio ou tortilha. É a solução perfeita para um lanche rápido ou um jantar improvisado.
Essa receita ganhou os internautas pela praticidade: não precisa abrir massa, sujar panelas ou esperar o forno aquecer. Em menos de 10 minutos, é possível ter uma pizza brotinho quentinha. Opção perfeita para um lanche rápido e sem complicações.
Como preparar pizza na airfryer com pão sírio ou tortilha
A base pode ser feita com pão sírio ou tortilhas prontas. O pão sírio tende a ficar mais macio no centro, enquanto a tortilha deixa a pizza mais fina e crocante.
Ingredientes:
1 pão sírio ou tortilha;
2 a 3 colheres (sopa) de molho de tomate;
queijo mussarela ralado (a gosto);
recheio a gosto (presunto, frango desfiado, calabresa, tomate, milho etc.);
orégano ou outros temperos.
Modo de preparo:
pré aqueça a airfryer por 3 minutos a 180 °C;
espalhe o molho sobre o pão ou tortilha;
cubra com queijo e recheio;
polvilhe orégano ou temperos;
asse na airfryer por 5 a 7 minutos, até derreter o queijo e dourar as bordas.
Dicas para melhorar sua pizza na airfryer
Essa pizza rápida na airfryer é versátil: funciona no café da manhã reforçado, no almoço com salada, como lanche da tarde ou jantar.
para mais crocância, deixe de 1 a 2 minutos extras;
prefira queijos que derretam bem, como mussarela, queijo prato ou cheddar;
use um molho bem temperado para realçar o sabor;
não exagere nos recheios para evitar que a base amoleça;
para versão doce, troque o molho por creme de avelã ou doce de leite e finalize com frutas.
Ideias para recheios
Como é individual, cada pessoa pode montar com os ingredientes que mais gosta, sem desperdício.
1. Marguerita clássica
3 colheres de sopa de molho de tomate;
80 g de queijo mussarela ralado;
4 a 5 rodelas de tomate fresco;
folhas de manjericão fresco a gosto.
Monte a pizza e asse normalmente. Acrescente o manjericão apenas ao final, para manter o frescor.
2. Calabresa com cebola
3 colheres de sopa de molho de tomate;
80 g de queijo mussarela ralado;
8 a 10 rodelas finas de linguiça calabresa defumada;
2 colheres de sopa de cebola fatiada fina.
Monte a pizza intercalando calabresa e cebola sobre o queijo.
3. Frango com catupiry
3 colheres de sopa de molho de tomate;
70 g de queijo mussarela;
½ xícara de frango cozido e desfiado, temperado com sal e páprica;
2 colheres de sopa de requeijão cremoso tipo catupiry.
Espalhe o frango sobre o queijo e finalize com o catupiry em pequenas porções.
4. Vegetariana colorida
3 colheres de sopa de molho de tomate;
70 g de queijo mussarela ou muçarela de búfala;
3 colheres de sopa de abobrinha e pimentão picados e salteados;
2 colheres de sopa de azeitonas verdes ou pretas fatiadas.
Distribua os legumes sobre o queijo e finalize com orégano.
5. Doce de banana com canela
2 colheres de sopa de creme de avelã ou doce de leite;
1 banana madura cortada em rodelas finas;
canela em pó a gosto.
Passe o creme pela base, adicione as rodelas de banana e polvilhe canela antes de levar à airfryer.
Simples, prática e deliciosa: basta ligar a airfryer, escolher o recheio e, em poucos minutos, aproveitar uma pizza quentinha feita em casa.