Pizza na airfryer com pão sírio ou tortilha; veja receita de 10 minutos

Sem abrir massa, sujar panelas ou esperar o forno pré-aquecer, aprenda a fazer pizza crocante na airfryer com uma receita rápida e prática

11/08/2025 17:12

Pizza pronta na airfryer, crocante e cheia de sabor
Pizza pronta na airfryer, crocante e cheia de sabor crédito: Freepik

Pizza é uma paixão universal, mas nem sempre dá tempo de preparar a massa do zero. A boa notícia é que existe um truque simples para ter uma pizza crocante e saborosa em minutos usando airfryer e pão sírio ou tortilha. É a solução perfeita para um lanche rápido ou um jantar improvisado.

Essa receita ganhou os internautas pela praticidade: não precisa abrir massa, sujar panelas ou esperar o forno aquecer. Em menos de 10 minutos, é possível ter uma pizza brotinho quentinha. Opção perfeita para um lanche rápido e sem complicações.

Como preparar pizza na airfryer com pão sírio ou tortilha

A base pode ser feita com pão sírio ou tortilhas prontas. O pão sírio tende a ficar mais macio no centro, enquanto a tortilha deixa a pizza mais fina e crocante.

Ingredientes:

  • 1 pão sírio ou tortilha;

  • 2 a 3 colheres (sopa) de molho de tomate;

  • queijo mussarela ralado (a gosto);

  • recheio a gosto (presunto, frango desfiado, calabresa, tomate, milho etc.);

  • orégano ou outros temperos.

Modo de preparo:

  1. pré aqueça a airfryer por 3 minutos a 180 °C;

  2. espalhe o molho sobre o pão ou tortilha;

  3. cubra com queijo e recheio;

  4. polvilhe orégano ou temperos;

  5. asse na airfryer por 5 a 7 minutos, até derreter o queijo e dourar as bordas.

Receita rápida e prática para qualquer momento do dia
Receita rápida e prática para qualquer momento do dia Freepik

Dicas para melhorar sua pizza na airfryer

Essa pizza rápida na airfryer é versátil: funciona no café da manhã reforçado, no almoço com salada, como lanche da tarde ou jantar.

  • para mais crocância, deixe de 1 a 2 minutos extras;

  • prefira queijos que derretam bem, como mussarela, queijo prato ou cheddar;

  • use um molho bem temperado para realçar o sabor;

  • não exagere nos recheios para evitar que a base amoleça;

  • para versão doce, troque o molho por creme de avelã ou doce de leite e finalize com frutas.

Ideias para recheios

Como é individual, cada pessoa pode montar com os ingredientes que mais gosta, sem desperdício.

1. Marguerita clássica

  • 3 colheres de sopa de molho de tomate;

  • 80 g de queijo mussarela ralado;

  • 4 a 5 rodelas de tomate fresco;

  • folhas de manjericão fresco a gosto.

Monte a pizza e asse normalmente. Acrescente o manjericão apenas ao final, para manter o frescor.

2. Calabresa com cebola

  • 3 colheres de sopa de molho de tomate;

  • 80 g de queijo mussarela ralado;

  • 8 a 10 rodelas finas de linguiça calabresa defumada;

  • 2 colheres de sopa de cebola fatiada fina.

 Monte a pizza intercalando calabresa e cebola sobre o queijo.

3. Frango com catupiry

  • 3 colheres de sopa de molho de tomate;

  • 70 g de queijo mussarela;

  • ½ xícara de frango cozido e desfiado, temperado com sal e páprica;

  • 2 colheres de sopa de requeijão cremoso tipo catupiry.

Espalhe o frango sobre o queijo e finalize com o catupiry em pequenas porções.

4. Vegetariana colorida

  • 3 colheres de sopa de molho de tomate;

  • 70 g de queijo mussarela ou muçarela de búfala;

  • 3 colheres de sopa de abobrinha e pimentão picados e salteados;

  • 2 colheres de sopa de azeitonas verdes ou pretas fatiadas.

Distribua os legumes sobre o queijo e finalize com orégano.

5. Doce de banana com canela

  • 2 colheres de sopa de creme de avelã ou doce de leite;

  • 1 banana madura cortada em rodelas finas;

  • canela em pó a gosto.

Passe o creme pela base, adicione as rodelas de banana e polvilhe canela antes de levar à airfryer.

Simples, prática e deliciosa: basta ligar a airfryer, escolher o recheio e, em poucos minutos, aproveitar uma pizza quentinha feita em casa.

