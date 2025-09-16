Homem é assaltado enquanto tomava banho em Montes Claros

Um homem de 47 anos foi abordado e rendido por dois criminosos dentro da sua própria casa enquanto tomava banho, na Vila Oliveira, em Montes Claros, Norte de Minas, na segunda-feira (15/09). Os ladrões levaram R$ 1,5 mil da vítima e fugiram sem deixar pistas.

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem contou que chegou em casa por volta das 17 horas e deixou o portão da residência encostado.

Por volta das 18h30min, quando estava tomando banho, foi surpreendido por dois homens, ambos usando capacetes de motociclista, no interior da residência. Um dos criminosos, com uma arma de fogo, rendeu o dono da casa e, mediante ameaça, ordenou que ele se deitasse no chão.

A vítima, mantida sob a mira da arma de um dos invasores, revelou aos assaltantes onde guardava dinheiro na propriedade. A casa foi vasculhada e R$ 1,5 mil em espécie foram encontrados pelo segundo agressor.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, um detalhe chamou atenção: um dos autores chamou a vítima pelo apelido, o que indica que ele já conhecia o morador.

Na sequência, os dois homens fugiram de moto com o dinheiro em direção ao Bairro Vila Nova, que fica próximo à Vila Oliveira e perto de um matagal. O local fica próximo da região do Parque Estadual da Lapa Grande.

A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos até a tarde desta terça-feira (16/09). As buscas continuam.