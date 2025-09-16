Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

MG: feto de 7 meses é encontrado em caçamba de lixo

Até o momento, a gestante não foi identificada. O caso é investigado em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
16/09/2025 08:49

compartilhe

Siga no
x
Feto foi achado quando equipes de limpeza urbana faziam a compactação de lixo encontrado em caçamba
Feto foi achado quando equipes de limpeza urbana faziam a compactação de lixo encontrado em caçamba crédito: Sidney Lopes | Imagem ilustrativa

Um feto, de idade gestacional aproximada de 7 meses, foi encontrado em uma caçamba de lixo de Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (15/9). 

O feto foi achado por uma equipe do serviço municipal de coleta de lixo, que compactava o material recolhido do bairro São Vicente. 

Leia Mais

A Polícia Militar fez buscas na região mas, até o momento, não identificou a gestante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local foi isolado e a Polícia Civil realizou perícia que pode ajudar na investigação do caso. 

Tópicos relacionados:

cadaver feto minas-gerais policia-militar zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay