MG: feto de 7 meses é encontrado em caçamba de lixo
Até o momento, a gestante não foi identificada. O caso é investigado em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira
Um feto, de idade gestacional aproximada de 7 meses, foi encontrado em uma caçamba de lixo de Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (15/9).
O feto foi achado por uma equipe do serviço municipal de coleta de lixo, que compactava o material recolhido do bairro São Vicente.
A Polícia Militar fez buscas na região mas, até o momento, não identificou a gestante.
O local foi isolado e a Polícia Civil realizou perícia que pode ajudar na investigação do caso.