Grande BH: acidente na BR-381 mata motorista e provoca 20 km de fila
Trânsito segue por uma faixa em cada sentido; trecho tem bloqueio desde 5h30 da manhã desta segunda-feira (29/9) na Grande BH
compartilheSiga no
O acidente registrado na altura do distrito de Ravena, em Sabará (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo o tombamento de um caminhão com pedras de granito, provoca mais de 20 quilômetros de fila na BR-381, 10 quilômetros em cada sentido, na manhã desta segunda-feira (29/9).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou no sentido de João Monlevade (MG) e interditou os dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 438, por volta de 5h30.
O motorista, que não teve a idade divulgada, morreu na hora. Ele teve o corpo recolhido pelo rabecão.
Leia Mais
Às 7h13, uma das faixas foi liberada no sentido Belo Horizonte. Segundo a PRF, o espaço liberado é pequeno e apenas um veículo consegue passar por vez. Já no sentido João Monlevade, o trânsito permanece fechado, mas veículos conseguem passar pelo acostamento.
- Colisão entre carreta e carro interdita BR-381 no sentido BH
- Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado em Caeté e João Monlevade
Duas horas depois, às 9h30, o fluxo permanece complicado. Ainda conforme a polícia, é registrada uma fila de pelo menos 10 quilômetros no sentido Belo Horizonte (MG) e outra do mesmo tamanho no sentido contrário.
A carga é retirada por equipes de limpeza da concessionária Nova 381 e o caminhão segue no trecho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Não há previsão de liberação total da via.
Matéria em atualização