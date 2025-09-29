Grande BH: acidente na BR-381 mata motorista e provoca 20 km de fila

O acidente registrado na altura do distrito de Ravena, em Sabará (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo o tombamento de um caminhão com pedras de granito, provoca mais de 20 quilômetros de fila na BR-381, 10 quilômetros em cada sentido, na manhã desta segunda-feira (29/9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou no sentido de João Monlevade (MG) e interditou os dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 438, por volta de 5h30.

O motorista, que não teve a idade divulgada, morreu na hora. Ele teve o corpo recolhido pelo rabecão.

Às 7h13, uma das faixas foi liberada no sentido Belo Horizonte. Segundo a PRF, o espaço liberado é pequeno e apenas um veículo consegue passar por vez. Já no sentido João Monlevade, o trânsito permanece fechado, mas veículos conseguem passar pelo acostamento.

Duas horas depois, às 9h30, o fluxo permanece complicado. Ainda conforme a polícia, é registrada uma fila de pelo menos 10 quilômetros no sentido Belo Horizonte (MG) e outra do mesmo tamanho no sentido contrário.

A carga é retirada por equipes de limpeza da concessionária Nova 381 e o caminhão segue no trecho.

Não há previsão de liberação total da via.

Matéria em atualização