Adolescente com autismo furta ônibus e bate em carro no Triângulo Mineiro
Nenhuma pessoa se feriu no acidente. O caso foi registrado em Uberaba (MG), na Região do Triângulo, nesse final de semana
Um adolescente com autismo, de 14 anos, foi apreendido pela Polícia Militar depois de furtar, dirigir e bater um ônibus contra um carro. O caso foi registrado em Uberaba (MG), na Região do Triângulo, na tarde de sábado (27/9).
De acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram o adolescente sendo contido por populares, momentos depois da colisão, no bairro Parque dos Girassois III. Aos policiais, a mãe contou que o filho é autista, conseguiu entrar no ônibus, que estava em um terminal, e o dirigiu até bater no carro estacionado.
O acidente foi justificado no boletim de ocorrência como "falta de conhecimento técnico". O retrovisor e outras peças do lado direito do ônibus foram danificados, enquanto o carro teve danos no porta-malas.
Um representante da empresa responsável pelos ônibus foi encontrado e disse que a empresa não sabia que o veículo havia sido furtado. O homem tirou o veículo da rua e foi orientado a comparecer na delegacia de Polícia Civil para retirar a sinalização de furto computada na apreensão do jovem.
Em nota, a Comunicação da 5ª Região informou que o acidente não provocou lesões no adolescente ou em terceiros. Por isso, a perícia não compareceu ao local.
O adolescente foi encaminhado à delegacia da PC em flagrante por ato análogo ao crime de furto, acompanhado da mãe. O caso é acompanhado pela Polícia Civil, Conselho Tutelar e Prefeitura de Uberaba.