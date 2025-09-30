Assine
overlay
Início Gerais
FURTO

Adolescente com autismo furta ônibus e bate em carro no Triângulo Mineiro

Nenhuma pessoa se feriu no acidente. O caso foi registrado em Uberaba (MG), na Região do Triângulo, nesse final de semana

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
30/09/2025 16:34 - atualizado em 30/09/2025 16:34

compartilhe

Siga no
x
Adolescente entrou em ônibus municipal e dirigiu até bater
Adolescente entrou em ônibus municipal e dirigiu até bater crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um adolescente com autismo, de 14 anos, foi apreendido pela Polícia Militar depois de furtar, dirigir e bater um ônibus contra um carro. O caso foi registrado em Uberaba (MG), na Região do Triângulo, na tarde de sábado (27/9). 

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram o adolescente sendo contido por populares, momentos depois da colisão, no bairro Parque dos Girassois III. Aos policiais, a mãe contou que o filho é autista, conseguiu entrar no ônibus, que estava em um terminal, e o dirigiu até bater no carro estacionado.

Leia Mais

O acidente foi justificado no boletim de ocorrência como "falta de conhecimento técnico". O retrovisor e outras peças do lado direito do ônibus foram danificados, enquanto o carro teve danos no porta-malas.

Um representante da empresa responsável pelos ônibus foi encontrado e disse que a empresa não sabia que o veículo havia sido furtado. O homem tirou o veículo da rua e foi orientado a comparecer na delegacia de Polícia Civil para retirar a sinalização de furto computada na apreensão do jovem.

Em nota, a Comunicação da 5ª Região informou que o acidente não provocou lesões no adolescente ou em terceiros. Por isso, a perícia não compareceu ao local. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O adolescente foi encaminhado à delegacia da PC em flagrante por ato análogo ao crime de furto, acompanhado da mãe. O caso é acompanhado pela Polícia Civil, Conselho Tutelar e Prefeitura de Uberaba.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito adolescente furto minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay