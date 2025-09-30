Mulher é presa por furtar e vender todos os móveis da mãe
Furto seria uma vingança contra a mãe por causa de uma discussão dias antes. Móveis foram vendidos por R$ 2,7 mil
Uma mulher foi presa nessa segunda-feira (29/9) por ter furtado e vendido todos os móveis e eletrodomésticos da própria mãe por R$ 2,7 mil, em Patos de Minas. A jovem já tinha agredido a mãe dias antes e o furto teria sido uma vingança pela denúncia feita à Polícia Militar.
O caso começou no dia 26 de setembro. Mãe e filha discutiram e a jovem agrediu a mulher, sendo presa pela primeirea vez. Rapidamente ela foi liberada e na volta para casa resolveu arquitetar uma retaliação.
Enquanto a mãe trabalhava na cidade de Lagamar, entre o domingo (28/9) e a segunda (29/9), a suspeita retirou televisões, geladeira, máquina de lavar, fogão, móveis, utensílios domésticos, inclusive alimentos. Ela usou um caminhão de mudanças para o furto.
Quando a dona da casa voltou, encontrou a residência vazia. A Polícia Militar foi acionada e levantamentos sobre o caminhão identificou o local para onde a falsa mudança foi levada. Era uma loja de móveis usados, que pagou R$ 2,7 mil para a suspeita.
O comerciante foi preso por receptação. A jovem também foi detida por furto. A loja devolveu móveis e eletrodomésticos da vítima.
