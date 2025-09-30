Caminhão pega fogo às margens da BR-040 na Grande BH; veja vídeo

Um caminhão pegou fogo na BR-040, na altura do Bairro Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta terça-feira (30/9).

Em um vídeo, divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), é possível ver que o veículo foi totalmente consumido pelas chamas. Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas.

Segundo os militares, parte da vegetação do acostamento foi atingida pelo fogo. Três viaturas foram empenhadas para apagar o incêndio.

Na ação de combate e no rescaldo foram gastos cerca de cinco mil litros de água. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia