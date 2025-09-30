Assine
SUSTO

Caminhão pega fogo às margens da BR-040 na Grande BH; veja vídeo

Ocorrência foi registrada em frente ao Posto Chefão, em Ribeirão das Neves. O veículo foi totalmente consumido pelo fogo, mas ninguém ficou ferido

Repórter
30/09/2025 15:09

Um caminhão pegou fogo na BR-040, na altura do Bairro Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta terça-feira (30/9). 

Em um vídeo, divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), é possível ver que o veículo foi totalmente consumido pelas chamas. Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas.

Segundo os militares, parte da vegetação do acostamento foi atingida pelo fogo. Três viaturas foram empenhadas para apagar o incêndio. 

Na ação de combate e no rescaldo foram gastos cerca de cinco mil litros de água. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. 

