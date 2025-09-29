Incêndio criminoso atinge garagem de empresa em Minas e destrói dez ônibus

Um incêndio atingiu a garagem da Viação São Jorge, em Ponte Nova (MG) , na Zona da Mata, na madrugada desta segunda-feira (29/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu dez ônibus e destruiu parte da frota. Não há registro de feridos.

A equipe de combate contou com apoio de caminhões-pipa da prefeitura e usou mais de 10 mil litros de água para controlar o fogo, em um trabalho que durou aproximadamente duas horas e foi concluído por volta de 1h30 da madrugada.

A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Informações preliminares apontam que o autor pode ter usado gasolina para atear fogo em um dos veículos, que acabou se alastrando rapidamente pelos demais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Viação São Jorge presta serviços para o transporte público na cidade. A reportagem entrou em contato com a empresa para saber se haverá alterações na circulação das linhas, mas ainda não obteve retorno.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Voltar Próximo

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a ocorrência ainda está em andamento e que, assim que possível, a perícia será deslocada ao local para os trabalhos de praxe.