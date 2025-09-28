Ônibus com time de futebol pega fogo em rodovia de Minas
Incêndio teria sido causado por falha mecânica no veículo. Clube retornava de partida disputada em Minas Novas
compartilheSiga no
Um ônibus com jogadores de futebol do time Paracatu pegou fogo na manhã deste domingo (28/9) na MGC-259, em Curvelo (MG). O clube retornava à cidade de Paracatu depois de disputar uma partida contra o Juventus na noite desse sábado (27/9), em Minas Novas (MG).
Havia 33 ocupantes no veículo, sendo 20 atletas entre 20 a 23 anos, dois motoristas e 11 membros da comissão técnica. Ninguém se feriu.
Leia Mais
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista informou que ouviu um estouro na parte de trás do ônibus e parou na pista de rolamento por não haver acostamento na rodovia. Ao verificar o eixo traseiro do veículo, ele notou as chamas e ordenou que as pessoas saíssem do ônibus.
Na tentativa de debelar as chamas, o condutor usou um extintor de incêndio, mas o equipamento não funcionou e o fogo se propagou por todo o veículo. Os bombeiros foram acionados e utilizaram uma linha direta com uma mangueira e um esguicho, debelando o fogo do ônibus e da vegetação no entorno.
Nas redes sociais, o clube informou o ocorrido e assegurou que todos os ocupantes do ônibus estão bem. Segundo a publicação, a empresa responsável pelo transporte providenciou outro veículo para garantir o retorno da delegação a Paracatu. O fogo teria sido causado por uma falha mecânica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Os danos foram apenas materiais e podem ser reparados. O mais importante é que a saúde e a integridade de todos foram preservadas [...] A diretoria da Associação Esportiva Paracatu segue acompanhando de perto toda a situação”, diz a publicação.