MOBILIZAÇÃO

BH: grupo de papais noéis leva espirito natalino à Feira Hippie

Remuneração conquistada na época natalina ajuda muitos a comprarem remédios e se sustentarem ao longo do ano.

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
28/09/2025 13:15

Papais noéis reunidos antes de caminhar pela Feira Hippie
Papais noéis reunidos antes de caminhar pela Feira Hippie crédito: Divulgação

Faltam menos de três meses para o Natal, e os papais noéis de Belo Horizonte já se organizam. Neste domingo (28/9), um grupo de bons velhinhos levou o espírito natalino ao público da Feira Hippie, um dos marcos da capital mineira.

Ao todo, 15 papais noéis se reuniram no centro de BH e atravessaram a Feira Hippie cumprimentando crianças, tirando fotos e até cantando. O grupo quer organizar uma associação de papais noéis em Minas Gerais.

“Os papais noéis são todos de barba natural, são aposentados. Muitos trabalham de forma voluntária, até para shoppings. E nós encaramos o trabalho de Papai Noel como a última oportunidade de trabalho para muitos velhinhos”, explicou Mário de Assis, um dos bons velhinhos, ao Estado de Minas.

A remuneração conquistada na época natalina, inclusive, ajuda muitos a comprarem remédios e se sustentarem ao longo do ano. “Ao mesmo tempo em que levam alegria e distribuem a mensagem natalina”, completa Mário, que tem 65 anos de idade e atua há 42 como papai noel.

Além dos shoppings, eles também são contratados por orgãos públicos e privados para levar mensagens de paz, esperança e renovação, valores do Natal, a hospitais, abrigos e asilos.

Associação de papais noéis em Minas

Atualmente, os bons velhinhos mineiros se organizam apenas pela associação nacional, a Escola de Papai Noel do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, que tem mais de 280 associados.

O plano é instituir uma associação em Minas, para lidar com os assuntos locais, e o grupo já conta com 87 nomes, 28 só na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

bh natal papai-noel

