Assine
overlay
Início Gerais
IBEJI

BH: festa no Padre Eustáquio celebra dia de Cosme e Damião

Apesar de a Igreja Católica comemorar o dia dos gêmeos em 26 de setembro, as celebrações populares ocorrem costumeiramente no dia seguinte

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
Jair Amaral
AM
Andrei Megre
Repórter
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
27/09/2025 14:19

compartilhe

Siga no
x
Celebração contou com distribuição de doces para crianças
Celebração de Cosme e Damião contou com distribuição de doces para crianças crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), recebeu a primeira edição da Festa de São Cosme e São Damião neste sábado (27/9). O evento se deu na Praça Geraldo Torres (mais conhecida como Praça do Nino) e foi organizado por comunidades de religiões afro-brasileiras.

Apesar de a Igreja Católica comemorar o dia dos gêmeos em 26 de setembro, as celebrações populares ocorrem costumeiramente no dia seguinte, muito influenciadas pelas religiões de matriz afro-brasileira, como Umbanda e Candomblé, que sincretizam Cosme e Damião com Ibeji, orixá dos gêmeos.

O evento, gratuito, foi organizado por três comunidades de terreiro: a Casa de Pai Ogum e Seara do Mestre Sibamba, do bairro Dom Bosco (região Noroeste), Templo Escola Ogum Sete Espadas, da Vila Suzana (Norte); e Terreiro de Umbanda São Miguel, do Carlos Prates (Noroeste).

“Para nós, ocupar o espaço público é de extrema valia. Porque assim nos afirmamos e nos mantemos conectados com a comunidade. Hoje tem mais de 167 quilos de bolo a serem distribuídos à comunidade gratuitamente, mais de 3 mil lembrancinhas para as crianças”, contou ao Estado de Minas Pai William, que lidera a Casa de Pai Ogum e Seara do Mestre Sibamba ao lado de Mãe Rossi.

Festa de Cosme e Damião no Padre Eustáquio

Além da distribuição de doces para as crianças, a programação incluiu diversas brincadeiras na praça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A celebração ainda contou com atividades ritualísticas conduzidas pelas casas organizadoras, como o atendimento dos Erês, entidades espirituais infantis que, conforme a tradição dos religiosos, representam a pureza, a alegria e a leveza, atuando como mensageiros do plano superior.

Tópicos relacionados:

bh candomble cosme-e-damiao religiao religioes-afro umbanda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay