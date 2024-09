Correio Braziliense

Considerados padroeiros de cirurgiões, crianças, médicos e farmacêuticos, São Cosme e Damião são responsáveis por uma longa tradição seguida no Brasil há várias décadas. Apesar de celebrado popularmente em 27 de setembro, dia dos santos, a Igreja Católica comemora no dia 26 do mesmo mês, no caso, nesta quinta-feira. A decisão de mudar o data da tradição foi tomada em 1969. Um dos fatores, segundo conta a história, é porque estima-se, apesar de não haver confirmação, que os gêmeos morreram no dia 27. Essa também é a data de morte de São Vicente de Paulo — e a ideia, quando a mudança foi feita, era não ter a mesma data para homenagear os santos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Apesar da mudança de data, a tradição de distribuição de doces se manteve no dia 27 de setembro no Brasil. O dia honra a memória dos gêmeos que marcaram a história por feitos na medicina. Segundo a tradição, no século III, Cosme e Damião nasceram na Ásia, em um contexto de forte repressão religiosa do Império Romano.

A história aponta que ambos também eram extremamente dedicados à fé e aos valores cristãos, razões por serem muito celebrados pela Igreja, e que morreram juntos, decapitados, por determinação do Império Romano no começo do século IV. Os gêmeos receberam canonização por morrerem como mártires, não negando sua fé no tribunal.

No catolicismo, os fiéis são levados a celebrar os gêmeos devido ao simbolismo de gentileza e a caridade que carregam. Apesar de não haver igrejas católicas voltadas exclusivamente a São Cosme e São Damião no Distrito Federal, há pequenas ações em muitas paróquias. Espíritas e umbandistas também celebram o dia dos jovens santos.

Veja a oração para São Cosme e Damião, protetores das crianças e médicos

Deus Pai de amor e bondade, pela intercessão de São Cosme e São Damião, conserve meu coração simples e sincero. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. São Cosme e São Damião, rogai por nós.