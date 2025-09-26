Reclamações de moradores levam polícia a fazer operação em bairro de BH
Medida busca prevenir ocorrência de ilícitos, tráfico de drogas, perturbação do sossego e crimes contra o patrimônio no Santa Amélia, região da Pampulha
Após reclamações de moradores do Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, sobre aglomeração e perturbação do sossego relacionadas ao funcionamento das adegas e distribuidoras de bebidas madrugada adentro, a Polícia Militar dá início nesta sexta-feira (26/9) à Operação “Ocupação Guarapari”, que seguirá até segunda-feira (29/9).
Segundo o Segundo-Tenente Thales, responsável pelo primeiro dia da ação, a mobilização atendeu a pedidos de moradores e comerciantes incomodados com as constantes confusões nas proximidades da Avenida Portugal e da Rua Guarapari. “Até agora não registramos casos de violência grave”, explicou.
Durante os quatro dias, a ação na Praça Dr. Celestino Marra busca prevenir a venda de bebidas alcoólicas e produtos similares para menores de idade, o tráfico de drogas, a perturbação do sossego e crimes contra o patrimônio.
Além da presença ostensiva, com apoio do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e da BHTrans, a operação inclui fiscalização de trânsito e estabelecimentos, verificação de alvarás de funcionamento e combate a práticas ilegais, como direção sob efeito de álcool, veículos sem licenciamento e uso de som automotivo em volume excessivo.
De acordo com a corporação, a medida faz parte de uma estratégia já em andamento há mais de um mês, voltada para aproximar a polícia da comunidade e responder com rapidez às demandas da região.
Histórico de confusões
Os problemas na região não são recentes. Há anos, moradores convivem com situações de desordem, barulho e violência, que frequentemente exigem a intervenção da polícia.
Em 2023, durante um evento conhecido popularmente como “Rolezinho da Guarapari”, um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros no cruzamento das avenidas Guarapari e Portugal.
Neste ano, novas ocorrências voltaram a preocupar. Em Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram jovens reunidos na calçada perto de duas distribuidoras na Avenida Guarapari. Na cena captada na madrugada de domingo (3/8) por um circuito de segurança, pessoas dentro de um carro dão vários disparos, e outro jovem na calçada em frente a uma distribuidora de bebidas atira três vezes para cima.
Em outro vídeo, gravado no mesmo ponto na madrugada de sábado (6/9), jovens se aglomeram novamente. A cena gerou indignação entre moradores. “Não conseguimos descansar. Era 2h58 da madrugada e o barulho estava muito acima do permitido”, relatou uma vizinha.
