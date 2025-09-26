Reclamações de moradores levam polícia a fazer operação em bairro de BH

Após reclamações de moradores do Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, sobre aglomeração e perturbação do sossego relacionadas ao funcionamento das adegas e distribuidoras de bebidas madrugada adentro, a Polícia Militar dá início nesta sexta-feira (26/9) à Operação “Ocupação Guarapari”, que seguirá até segunda-feira (29/9).

Segundo o Segundo-Tenente Thales, responsável pelo primeiro dia da ação, a mobilização atendeu a pedidos de moradores e comerciantes incomodados com as constantes confusões nas proximidades da Avenida Portugal e da Rua Guarapari. “Até agora não registramos casos de violência grave”, explicou. Abrasel rebate projeto que limita horário de distribuidoras de bebidas Durante os quatro dias, a ação na Praça Dr. Celestino Marra busca prevenir a venda de bebidas alcoólicas e produtos similares para menores de idade, o tráfico de drogas, a perturbação do sossego e crimes contra o patrimônio.



Além da presença ostensiva, com apoio do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e da BHTrans, a operação inclui fiscalização de trânsito e estabelecimentos, verificação de alvarás de funcionamento e combate a práticas ilegais, como direção sob efeito de álcool, veículos sem licenciamento e uso de som automotivo em volume excessivo. De acordo com a corporação, a medida faz parte de uma estratégia já em andamento há mais de um mês, voltada para aproximar a polícia da comunidade e responder com rapidez às demandas da região.