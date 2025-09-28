BH: mulher suspeita de cometer incêndio é presa com sinais de embriaguez
Testemunhas viram a mulher entrando em uma casa no Bairro Santa Cruz e saindo logo em seguida, quando incêndio começou; suspeita foi presa
Uma mulher de 35 anos suspeita de atear fogo em uma casa no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi presa com sintomas de embriaguez na manhã deste domingo (28/9).
De acordo com a Polícia Militar (PM), os bombeiros acionaram os policiais por volta de 10h20 depois de chegarem ao local e testemunhas alegarem que a suspeita tinha cometido o incêndio propositalmente.
Populares afirmaram terem visto a mulher entrando na residência, localizada na Rua Manoel Passos, e saindo logo em seguida, quando o incêndio começou. Uma testemunha disse, ainda, que a mulher pediu um isqueiro.
O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) debelou as chamas, que ficaram concentradas na sala, queimando apenas a TV e um rack.
A mulher foi presa pela PM e encaminhada à delegacia. Não há informação sobre a motivação do crime.