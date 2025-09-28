Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO EM BH

BH: mulher suspeita de cometer incêndio é presa com sinais de embriaguez

Testemunhas viram a mulher entrando em uma casa no Bairro Santa Cruz e saindo logo em seguida, quando incêndio começou; suspeita foi presa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
28/09/2025 14:36

compartilhe

Siga no
x
Corpo de Bombeiros debelou o incêndio na manhã deste domingo (28/9), no Bairro Santa Cruz, em BH, e PM prendeu suspeita de atear fogo na casa
Corpo de Bombeiros debelou o incêndio na manhã deste domingo (28/9), no Bairro Santa Cruz, em BH, e PM prendeu suspeita de atear fogo na casa crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher de 35 anos suspeita de atear fogo em uma casa no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi presa com sintomas de embriaguez na manhã deste domingo (28/9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os bombeiros acionaram os policiais por volta de 10h20 depois de chegarem ao local e testemunhas alegarem que a suspeita tinha cometido o incêndio propositalmente.

Leia Mais

Populares afirmaram terem visto a mulher entrando na residência, localizada na Rua Manoel Passos, e saindo logo em seguida, quando o incêndio começou. Uma testemunha disse, ainda, que a mulher pediu um isqueiro.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) debelou as chamas, que ficaram concentradas na sala, queimando apenas a TV e um rack.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mulher foi presa pela PM e encaminhada à delegacia. Não há informação sobre a motivação do crime.

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros crime incendio pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay