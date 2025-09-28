BH: mulher suspeita de cometer incêndio é presa com sinais de embriaguez

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 35 anos suspeita de atear fogo em uma casa no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi presa com sintomas de embriaguez na manhã deste domingo (28/9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os bombeiros acionaram os policiais por volta de 10h20 depois de chegarem ao local e testemunhas alegarem que a suspeita tinha cometido o incêndio propositalmente.

Populares afirmaram terem visto a mulher entrando na residência, localizada na Rua Manoel Passos, e saindo logo em seguida, quando o incêndio começou. Uma testemunha disse, ainda, que a mulher pediu um isqueiro.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) debelou as chamas, que ficaram concentradas na sala, queimando apenas a TV e um rack.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mulher foi presa pela PM e encaminhada à delegacia. Não há informação sobre a motivação do crime.

