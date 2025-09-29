BH: idoso morre em incêndio dentro de apartamento

Um idoso de 83 anos morreu na noite deste domingo (28) após um incêndio no apartamento onde morava, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. Pela manhã desta segunda-feira (29), ainda era possível ver a fumaça saindo da janela do quarto andar do prédio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para controlar o fogo em um imóvel localizado no 4º andar de um prédio residencial. Quando chegaram, os militares encontraram a vítima desacordada e em parada cardiorrespiratória.

Equipes iniciaram manobras de ressuscitação e receberam apoio do Samu. Apesar das tentativas, o idoso teve o óbito confirmado no local. No apartamento, morava um casal de idosos. A idosa conseguiu sair do prédio a tempo.



No total, seis guarnições do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas da Polícia Militar e duas ambulâncias do Samu participaram da ocorrência. As chamas foram controladas, e os bombeiros retiraram materiais queimados e realizaram ventilação técnica no local.

A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para avaliar os danos e investigar as causas do incêndio. O corpo foi recolhido pelo rabecão. A Defesa Civil informou em nota que o incêndio concentrou-se no 4º pavimento, onde foram identificados, durante a vistoria, fuligem em diversos cômodos.

Incêndio aconteceu no quarto andar do prédio

"As chamas, entretanto, permaneceram restritas a um único cômodo, ocasionando queda de revestimentos de argamassa em pontos de paredes e laje, danos significativos em esquadrias (porta e janela) e comprometimento parcial da rede elétrica do apartamento.

Os andares superior e inferior não foram atingidos e que a estrutura da edificação não sofreu comprometimento. Como medida preventiva, a Defesa Civil recomendou o isolamento do apartamento afetado até a completa dissipação de gases e calor. O responsável pelo imóvel foi notificado e orientado quanto aos riscos, bem como às ações para a recuperação do local", afirma.

