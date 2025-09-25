Assine
QUEIMADAS

Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação na Pampulha

Chamas foram registradas em um lote vago entre a Rua Farmacêutica Mariquinha Noronha e a Avenida Augusto da Silva, no Bairro Ouro Preto

25/09/2025 14:26 - atualizado em 25/09/2025 14:37

Incêndio em vegetação
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que as chamas altas consumiram parte da vegetação crédito: Redes Sociais / Reprodução

Um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação no Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em Belo Horizonte, mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG), na tarde desta quinta-feira (25/9). 

 

A ocorrência acontece em um lote vago entre a rua Farmacêutica Mariquinha Noronha e a Avenida Augusto da Silva. O espaço é conhecido como Fazendinha e fica próximo a alguns imóveis.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que as chamas altas consumiram parte da vegetação, e uma grande quantidade de fumaça preta cobriu parte da região. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes já estão no local atuando no combate às chamas. Até o momento, não há informações sobre o que provocou o fogo. 

*Matéria em atualização

