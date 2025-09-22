Assine
CRIME AMBIENTAL

Homem é preso por causar incêndio que se alastrou por Parque Estadual

Chamas se alastraram rapidamente pela área de preservação e chegaram a causar a interdição de uma rodovia

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/09/2025 22:02

Chamas se espalharam rapidamente pelo Parque Estadual do Itacolomi
Chamas se espalharam rapidamente pelo Parque Estadual do Itacolomi crédito: Reprodução

Um incêndio que se alastrou pelo Parque Estadual do Itacolomi, nos municípios de Ouro Preto e Mariana, na região Central de Minas, teve causa criminosa, de acordo com informações da Polícia Civil. Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (22/9), suspeito de ter provocado as chamas.

O tempo seco e os fortes ventos fizeram o fogo se espalhar rapidamente pela área de preservação. Até o momento, ainda não há informações sobre a área destruída pelo fogo, mas as imagens mostram labaredas espalhadas por todo o parque.

Durante a tarde desta segunda-feira (22/9), o incêndio chegou às margens da BR-356. A fumaça reduziu a visibilidade e provocou a interdição da rodovia no trecho entre Ouro Preto e Mariana.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) estão empenhadas no combate às chamas, inclusive com o auxílio de aeronaves. A expectativa é que as pancadas de chuva que caem na região auxiliem na extinção do incêndio.

