Incêndio atinge casa em Venda Nova, em BH

Um incêndio atinge uma residência de dois pavimentos no bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) mobilizou quatro viaturas para conter as chamas, que começaram por volta das 5h40 no primeiro andar do imóvel, localizado na Rua Engenheiro Schnoor, próximo ao Colégio Joaquim dos Santos.

De acordo com o tenente Raul Soares, do CBMMG, a ocorrência é considerada de grandes proporções pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de materiais combustíveis encontrados na casa, como isopor, tintas, placas de gesso e madeira.

“Esse material desprende uma quantidade de temperatura muito alta, causando reações que comprometem a estrutura. Já identificamos trincas, rachaduras, descolamento de revestimentos e até o desabamento da laje que unia os banheiros. Retiramos a equipe que estava na zona quente porque não podemos abrir mão da segurança na atuação”, explicou o oficial.

A intensidade das chamas provocou um abalo na laje do banheiro e trincas na residência, reforçando a preocupação com o risco estrutural. Segundo o tenente, há ainda atenção especial ao lote vizinho, que abriga materiais de acumuladores e pode facilitar a propagação do fogo.

O imóvel atingido estava desocupado e disponível para locação, mas acumulava produtos inflamáveis que intensificaram o incêndio. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais e verificar a segurança da residência.

Não houve vítimas, já que não havia moradores no local no momento do incêndio. A ocorrência segue em andamento e as causas do fogo ainda serão investigadas.

O que fazer em caso de incêndio em residências?

Em casos de chamas consumindo uma residência ou estabelecimento comercial, bombeiros recomendam que uma medida a ser tomada é limitar a ventilação do ambiente, uma vez que o fogo precisa de oxigênio para se propagar. Se possível, a pessoa deve fechar as janelas e portas do espaço que está em chamas. Segundo ele, essa ação pode ajudar a impedir que o fogo se alastre, a ganhar tempo para os bombeiros chegarem ou até para pegar o extintor de incêndio.

Quais cuidados devem ser tomados?



Evite descuidos na cozinha, como deixar panelas no fogo, e mantenha o gás longe de fontes de calor;

Inspecione as mangueiras e o registro de gás periodicamente, e faça a substituição se necessário;

Não sobrecarregue a instalação elétrica, e retire carregadores de celular e outros eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso, para evitar superaquecimento;

Verifique se a capacidade da tomada é compatível com o consumo dos aparelhos;

Garanta que os aparelhos elétricos estejam em boas condições;

Mantenha velas acesas dentro de copos altos, não em pratos; e nunca saia de casa sem apagá-las;

Limpe regularmente a área de ventilação das secadoras para evitar o acúmulo de fiapos, que podem ser inflamáveis;

Em casos de chamas, limite a ventilação do ambiente, fechando janelas e portas.

