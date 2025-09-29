Assine
overlay
Início Gerais
EM SURTO

Homem surta e ameaça incendiar caminhão em avenida de Contagem

Motorista atravessou o veículo e subiu no baú com galão de combustível

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2025 10:13 - atualizado em 29/09/2025 10:17

compartilhe

Siga no
x
caminhão atravessado na pista
Veículo ficou atravessado na pista crédito: Transcon/Reprodução

Um homem em surto causou tumulto na manhã desta segunda-feira (29) ao atravessar um caminhão na Avenida Cardeal Eugênio Pacceli, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH.

O veículo fechou duas faixas da pista, uma ficou liberada.

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista subiu no baú do veículo, segurando um galão de combustível e um celular e ameaçou atear fogo no caminhão.

Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há detalhes sobre a situação do motorista e nem sobre os reflexos no trânsito da região.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

contagem grande-bh surto transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay