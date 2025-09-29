Homem surta e ameaça incendiar caminhão em avenida de Contagem

Um homem em surto causou tumulto na manhã desta segunda-feira (29) ao atravessar um caminhão na Avenida Cardeal Eugênio Pacceli, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH.

O veículo fechou duas faixas da pista, uma ficou liberada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista subiu no baú do veículo, segurando um galão de combustível e um celular e ameaçou atear fogo no caminhão.

Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas.

Ainda não há detalhes sobre a situação do motorista e nem sobre os reflexos no trânsito da região.

Matéria em atualização