FOGO

Incêndio de grandes proporções atinge mata próxima ao Hospital Luxemburgo

Duas equipes do Corpo de Bombeiros tentam controlar as chamas desde a tarde desta segunda-feira (29/9)

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/09/2025 21:59

Fogo em mata no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte: foto mostra chamas em meio a folhas de bananeira
Fogo se alastrou por área de mata e tomou grande proporções crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio de grandes proporções consome uma mata na divisa entre os bairros Luxemburgo e São Bento, na Região Centro Sul de Belo Horizonte. As chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e chegaram perto do Hospital Luxemburgo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 14h45 desta segunda-feira (29/9) e deslocou duas equipes para o local. Os agentes seguem na mata, combatendo as labaredas de fogo, que atingiram grande altura.  

Até o momento, o incêndio está restrito à área de mata, sem registro de vítimas ou de danos a imóveis. Aguarde mais informações. 

