Incêndio de grandes proporções atinge mata próxima ao Hospital Luxemburgo

Um incêndio de grandes proporções consome uma mata na divisa entre os bairros Luxemburgo e São Bento, na Região Centro Sul de Belo Horizonte. As chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e chegaram perto do Hospital Luxemburgo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 14h45 desta segunda-feira (29/9) e deslocou duas equipes para o local. Os agentes seguem na mata, combatendo as labaredas de fogo, que atingiram grande altura.

Até o momento, o incêndio está restrito à área de mata, sem registro de vítimas ou de danos a imóveis. Aguarde mais informações.

