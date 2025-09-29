Grande BH: botijão de gás explode em cozinha de restaurante

A explosão de um botijão de gás dentro da cozinha de um restaurante, no Centro de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta segunda-feira (29/9). Duas pessoas que estavam no local sofreram queimaduras.

De acordo com informações do CBMMG, uma das vítimas fazia a troca de um dos três botijões alojados na cozinha, que, no momento, permanecia em funcionamento. Então, teria ocorrido um pequeno vazamento acidental de gás, que se dissipou rapidamente pelo ambiente.

Como o fogão estava ligado, o resultado foi uma pequena explosão, seguida de um incêndio generalizado. Uma das vítimas é justamente o prestador de serviço que trocava o botijão. O homem sofreu queimaduras de maior gravidade, de primeiro e segundo graus, já que estava mais próximo à onda de calor.

A outra pessoa ferida é a cozinheira, que trabalhava no fogão no momento do incêndio. As duas vítimas foram retiradas por populares e uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que chegou rapidamente ao local.

Criança ficou presa no segundo andar do imóvel

No restaurante, também havia clientes que conseguiram sair rapidamente após a explosão e não se feriram. No entanto, no segundo andar do imóvel, uma criança, de idade não informada, ficou presa, já que o único acesso, pelo primeiro pavimento, foi bloqueado pelas chamas.

Quando o fogo diminuiu, os populares e os agentes da PMMG também conseguiram retirar a criança em segurança. Ela não sofreu queimaduras, porém teria inalado um pouco de fumaça e estava muito agitada. Ela também foi encaminhada a um atendimento médico.

Durante o trajeto feito pelos socorristas, as vítimas foram realocadas em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levadas ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Agentes do CBMMG chegaram ao local do incêndio em seguida e combateram as chamas: os trabalhos consumiram cerca de 50 litros de água. De acordo com a corporação, o fogo destruiu a cozinha, mas não houve dano estrutural aparente, de modo que o imóvel não foi interditado. Somente a cozinha foi isolada, para realização da perícia.

