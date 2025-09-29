Assine
TRAGÉDIA

Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou com a família em Minas

Homem tentou salvar esposa e filha que estavam se afogando no Rio Paracatu quando também foi levado pela correnteza. Tragédia aconteceu na tarde desse domingo

Clara Mariz
Ivan Drummond
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Ivan Drummond
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/09/2025 15:55

Rodrigo, Edileia e Rebeca, respectivamente, se afogaram no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas
Família curtia o dia às margens do Rio Paracatu quando mulher tentou salvar a filha que estava se afogando ao entrar no curso d'água crédito: Redes sociais

O corpo de um homem que morreu afogado no Rio Paracatu ao tentar salvar a esposa e a filha foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29/9). A esposa dele, de 32 anos, e a filha do casal, de 5 anos, também se afogaram no curso d’água. A tragédia aconteceu na Zona Rural de Brasilândia de Minas, na Região Noroeste do estado. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fatalidade aconteceu na tarde desse domingo (28/9). Testemunhas relataram aos militares que a família curtia o dia às margens do rio quando a criança entrou na água em direção ao seu pai e acabou se afogando. 

Para tentar salvar a filha, a mulher entrou no rio mas também se afogou. Ao perceber toda a ação, ainda segundo as testemunhas, o pai tentou socorrer a filha e a esposa e também desapareceu. 

O corpo de mãe e filha foi encontrado por populares. Elas estavam presas a uma linha de pescas. Já o corpo do pai, segundo os Bombeiros, foi encontrado na manhã desta segunda-feira a quatro metros de profundidade. Ele estava preso à galhadas e a um anzol de grande porte.

