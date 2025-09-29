Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou com a família em Minas
Homem tentou salvar esposa e filha que estavam se afogando no Rio Paracatu quando também foi levado pela correnteza. Tragédia aconteceu na tarde desse domingo
O corpo de um homem que morreu afogado no Rio Paracatu ao tentar salvar a esposa e a filha foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29/9). A esposa dele, de 32 anos, e a filha do casal, de 5 anos, também se afogaram no curso d’água. A tragédia aconteceu na Zona Rural de Brasilândia de Minas, na Região Noroeste do estado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fatalidade aconteceu na tarde desse domingo (28/9). Testemunhas relataram aos militares que a família curtia o dia às margens do rio quando a criança entrou na água em direção ao seu pai e acabou se afogando.
Para tentar salvar a filha, a mulher entrou no rio mas também se afogou. Ao perceber toda a ação, ainda segundo as testemunhas, o pai tentou socorrer a filha e a esposa e também desapareceu.
O corpo de mãe e filha foi encontrado por populares. Elas estavam presas a uma linha de pescas. Já o corpo do pai, segundo os Bombeiros, foi encontrado na manhã desta segunda-feira a quatro metros de profundidade. Ele estava preso à galhadas e a um anzol de grande porte.