Jovem de 25 anos morre afogado em lagoa na Região Metropolitana de BH
Corpo foi localizado no fim da tarde deste domingo (28/9) em uma lagoa em Mateus Leme por militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem
Um homem de 25 anos morreu afogado em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (28/9).
O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h56 para atender à ocorrência em uma lagoa nas proximidades da Rua Cento e Onze, no Bairro Atalaia.
Militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem localizaram o corpo por volta das 17h20, depois de 1h30 de buscas.
Até o fechamento desta edição, o registro da ocorrência estava em andamento e não havia informações das circunstâncias do afogamento. “De acordo com solicitante, um homem se afogava na lagoa, quando tentaram jogar uma corda e ele submergiu de vez”, informou a corporação.
Os militares realizaram a busca por meio de nados em volta da lagoa e da técnica conhecida como pistão, que consiste em mergulhos em linha reta. Com isso, a vítima foi localizada a uma média distância do ponto em que sumiu.
A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local para registro da ocorrência.
