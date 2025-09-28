Assine
MATEUS LEME

Jovem de 25 anos morre afogado em lagoa na Região Metropolitana de BH

Corpo foi localizado no fim da tarde deste domingo (28/9) em uma lagoa em Mateus Leme por militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem

28/09/2025 19:34

Militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem localizaram o corpo no fim da tarde
Militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem localizaram o corpo no fim da tarde

Um homem de 25 anos morreu afogado em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (28/9).

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 14h56 para atender à ocorrência em uma lagoa nas proximidades da Rua Cento e Onze, no Bairro Atalaia.

Militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem localizaram o corpo por volta das 17h20, depois de 1h30 de buscas.

Até o fechamento desta edição, o registro da ocorrência estava em andamento e não havia informações das circunstâncias do afogamento. “De acordo com solicitante, um homem se afogava na lagoa, quando tentaram jogar uma corda e ele submergiu de vez”, informou a corporação.

Os militares realizaram a busca por meio de nados em volta da lagoa e da técnica conhecida como pistão, que consiste em mergulhos em linha reta. Com isso, a vítima foi localizada a uma média distância do ponto em que sumiu.

A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local para registro da ocorrência.

