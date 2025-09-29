Assine
AFOGAMENTO

Mãe e filha se afogam em rio de MG; pai está desaparecido

Os corpos de mãe e filha foram resgatados; buscas continuam para encontrar o pai que também teria se afogado no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/09/2025 10:24 - atualizado em 29/09/2025 10:26

Rodrigo, o pai, ainda desaparecido, Edileia, a mãe, e a filha Rebeca
Rodrigo, o pai, ainda desaparecido, Edileia, a mãe, e a filha Rebeca crédito: Redes sociais

O Corpo de Bombeiros resgatou os corpos de mãe, Edileia, de 32 anos, e a filha, Rebeca, de 5, que se afogaram, neste domingo (28/9), no Rio Paracatu, em Brasilândia de Minas. O pai, Rodrigo, de 34 anos, também teria afogado e ainda não foi encontrado. 

As buscas tiveram início no início da noite de domingo, mas, por falta de luz, foram interrompidas e retomadas na manhã desta segunda-feira (29/9).

O afogamento da família teria ocorrido na tarde de domingo, por volta de 15h, debaixo de uma ponte da rodovia LMG-680, no Alto Paranaíba. Segundo as primeiras informações, testemunhas contaram que a criança teria caído na água.

A mãe, assustada, pulou atrás. Ela pulou na água para salvar a filha, no entanto, o local era profundo e ela também começou a se afogar. O pai pulou em seguida. Porém, eles não conseguiram retornar à margem e desapareceram na correnteza.

Uma segunda criança, também da família, teria entrado na água e começou a se afogar, mas foi salva por parentes que estavam no local.

