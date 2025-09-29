MG: sargento da PM morre afogado em represa no Norte do estado

O 3º Sargento da Polícia Militar Roberto Hélio Ribeiro, de 43 anos, morreu afogado na represa de Salinas (MG), no Norte de Minas, na tarde desse domingo (28/9). Ele atuava na corporação há 17 anos e estava lotado na 2ª Companhia Independente da 11ª Região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o sargento estava sozinho em uma embarcação quando caiu, submergiu e não retornou à superfície.

Os bombeiros buscaram por ele e o encontraram já sem vida a aproximadamente 50 metros da margem, a cerca de 20 metros de profundidade.

Após a retirada, o corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Taiobeiras.

Nas redes sociais, a PM de Salinas lamentou a morte e descreveu o Sargento PM Ribeiro como um pai amoroso e marido dedicado, “motivo de orgulho para a família e para todos os que tiveram a oportunidade de conviver com ele”.

“Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade e orações à família, amigos e companheiros de farda, rogando a Deus que conforte os corações enlutados e conceda descanso eterno ao nosso irmão”, diz a nota.

O Sargento Roberto Hélio Ribeiro havia completado 43 anos na última sexta-feira (26) e deixa dois filhos. Não há informações sobre velório e sepultamento.