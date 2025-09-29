MG: sargento da PM morre afogado em represa no Norte do estado
3º Sargento da Polícia Militar Roberto Hélio Ribeiro estava sozinho em embarcação quando se afogou em Salinas (MG), no Norte do estado, nesse domingo (28/9)
O 3º Sargento da Polícia Militar Roberto Hélio Ribeiro, de 43 anos, morreu afogado na represa de Salinas (MG), no Norte de Minas, na tarde desse domingo (28/9). Ele atuava na corporação há 17 anos e estava lotado na 2ª Companhia Independente da 11ª Região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o sargento estava sozinho em uma embarcação quando caiu, submergiu e não retornou à superfície.
Os bombeiros buscaram por ele e o encontraram já sem vida a aproximadamente 50 metros da margem, a cerca de 20 metros de profundidade.
Após a retirada, o corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Taiobeiras.
Nas redes sociais, a PM de Salinas lamentou a morte e descreveu o Sargento PM Ribeiro como um pai amoroso e marido dedicado, “motivo de orgulho para a família e para todos os que tiveram a oportunidade de conviver com ele”.
“Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade e orações à família, amigos e companheiros de farda, rogando a Deus que conforte os corações enlutados e conceda descanso eterno ao nosso irmão”, diz a nota.
O Sargento Roberto Hélio Ribeiro havia completado 43 anos na última sexta-feira (26) e deixa dois filhos. Não há informações sobre velório e sepultamento.