MG: adolescente grita por socorro e é resgatada de cárcere privado

Uma adolescente de 15 anos foi resgatada de cárcere privado depois de pedir ajuda ao tio e gritar por socorro ao ouvir policiais militares. O caso foi registrado na noite desse domingo (28/9) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina mandou uma mensagem ao tio pedindo socorro. Segundo o parente, a vítima relatou que foi agredida com socos, tapas e chutes pelo companheiro, que a mantinha presa em um quarto e não a deixava sair da casa onde moram.

Os militares se dirigiram ao endereço, no bairro Nossa Senhora das Graças, e foram recebidos pelo avô do autor, que disse não saber de nada. Neste momento, a vítima escutou a voz dos militares e começou a gritar “Socorro!”.

Os militares entraram na casa e acharam um quarto trancado com a jovem dentro. Ela estava sozinha e assustada e foi necessário arrombamento da porta para resgate. O companheiro dela, um homem de 32 anos, foi encontrado escondido atrás da porta de um banheiro.

Agressões constantes

Conforme os registros, a vítima relatou que, há cerca de duas semanas, o companheiro começou a demonstrar ciúme excessivo e agressividade. Os dois brigaram algumas vezes e, nestas ocasiões, o homem trancava a jovem no quarto e a agredia com socos na boca e cabeça, puxões de cabelo, chutes e tomava seu celular, dizendo que iria quebrá-lo.

No domingo, a vítima relatou que foi agredida novamente. Segundo ela, o companheiro a jogou no chão da sala e a puxou pelos cabelos até o quarto, onde tentou estrangulá-la, deu socos na cabeça dela e a jogou no chão novamente. Depois das agressões, o homem a trancou no quarto.

Em um momento de descuido do autor, a vítima conseguiu acesso ao telefone celular e pediu ajuda ao tio, que acionou a Polícia Militar.

A vítima foi encontrada com lesões no braço esquerdo, escápula esquerda e joelhos. A adolescente e o agressor foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro Municipal e, na sequência, à delegacia. O autor foi preso e o caso segue com a Polícia Civil.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos

Em casos de emergência, ligue 190

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres