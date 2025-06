Mulher é mantida em cárcere, agredida e ameaçada ao pedir separação

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher de 26 anos foi mantida em cárcere, agredida e ameaçada ao pedir separação do companheiro em Itanhomi (MG), no Vale do Rio Doce. Ela conseguiu fugir e pedir socorro na manhã desta quarta-feira (18/6).

Segundo a Polícia Militar, a mulher alegou que mora com o suspeito, de 35 anos, e decidiu se separar na manhã dessa terça-feira (17/6) por estar sendo ameaçada e agredida.

Ao comunicar a decisão ao companheiro, o homem a trancou em casa, a agrediu com socos, chutes, puxões de cabelo e empurrões, e a ameaçou de morte, dizendo que caso ela chamasse a polícia, ele iria matá-la e matar a família dela, incluindo a sobrinha dela de dois anos.

Ainda de acordo com a vítima, o homem mandou fotos dela para alguns moradores da região dizendo que, caso ela fosse vista na rua, as pessoas deveriam bater nela.

Durante a madrugada, a mulher relatou que o companheiro tentou matá-la tapando o nariz e a boca com as mãos, quebrou o celular dela e a agrediu com vários socos na região abdominal.

A mulher contou que ficou em cárcere em casa até a manhã de hoje, quando conseguiu fugir pulando a janela.

A vítima apresentava hematomas pelo corpo. Ela foi encaminhada ao hospital, onde foi atendida e medicada. Militares foram na casa do suspeito, porém, o homem fugiu pelo matagal que fica atrás do imóvel. A guarnição segue em rastreamento.