Assine
overlay
Início Gerais
BELO HORIZONTE

Homem é preso por cárcere privado de mulher e filhos no Cabana do Pai Tomás

Vítimas foram resgatadas nesta quinta-feira (25/9) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Instituição policial irá detalhar caso em coletiva à imprensa

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/09/2025 21:20

compartilhe

Siga no
x
Além do crime de cárcere privado, o homem poderá responder por ameaça e sequestro.
Além do crime de cárcere privado, o homem poderá responder por ameaça e sequestro crédito: PCMG

Um homem de 31 anos, apontado com o responsável por manter sua companheira, de 28, e os filhos dela em cárcere privado, foi preso nesta quinta-feira (25/9) no aglomerado Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que resgatou as vítimas em segurança. Os filhos da mulher têm 12, 2 e 1 ano. 

Leia Mais

Além do crime de cárcere privado, o homem poderá responder por ameaça e sequestro.

A instituição policial disse que irá detalhar o caso em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (26/9), às 10h30, no Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

carcere-privado mulher preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay