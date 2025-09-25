Homem é preso por cárcere privado de mulher e filhos no Cabana do Pai Tomás

Um homem de 31 anos, apontado com o responsável por manter sua companheira, de 28, e os filhos dela em cárcere privado, foi preso nesta quinta-feira (25/9) no aglomerado Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que resgatou as vítimas em segurança. Os filhos da mulher têm 12, 2 e 1 ano.

Além do crime de cárcere privado, o homem poderá responder por ameaça e sequestro.

A instituição policial disse que irá detalhar o caso em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (26/9), às 10h30, no Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam).

