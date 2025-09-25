Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO CONCLUÍDA

Mulher que matou companheiro com 18 facadas já executou outro, diz PC

Ela já havia matado outro homem no Rio Grande do Sul e tentado matar outro no Espírito Santo. Homicídio aconteceu em Betim, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/09/2025 20:27

compartilhe

Siga no
x
Lateral de viatura da PCMG dentro de uma garagem. Na porta está escrito Polícia Civil na cor branca, em contraste com a cor preta do veículo e com o brasão da polícia
Polícia Civil concluiu inquérito nesta quarta-feira (24/9) crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (25/9) que uma mulher de 37 anos confessou ter assassinado o companheiro, de 28, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A investigação revelou que ela já havia executado outro homem com quem teve um relacionamento (veja mais abaixo).

O inquérito foi encerrado ontem (24) e remetido ao Ministério Público com o indiciamento da investigada, que está presa desde 1º de agosto.

Leia Mais

O crime ocorreu em 13 de julho deste ano, e o corpo da vítima foi encontrado na manhã seguinte em uma residência no Bairro Campos Elíseos.

“De acordo com as investigações, a suspeita mantinha relacionamento com o homem havia cerca de duas semanas. O homem foi atingido por 18 facadas e duas mordidas, conforme laudo pericial. A investigação apontou o uso de duas facas no crime”, informou a PCMG.

Mulher já havia matado outro companheiro

Os levantamentos tiveram início logo após o encontro do corpo, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios Betim. A suspeita foi interrogada e confessou o crime, alegando que estava “sufocada” pela convivência com a vítima.

A investigada foi indiciada por homicídio qualificado em razão do meio cruel. Durante os levantamentos, a Polícia Civil localizou registros de que ela já havia matado um companheiro no Rio Grande do Sul e tentado matar outro no Espírito Santo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

companheiro facadas morte mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay