Mulher que matou companheiro com 18 facadas já executou outro, diz PC

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (25/9) que uma mulher de 37 anos confessou ter assassinado o companheiro, de 28, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A investigação revelou que ela já havia executado outro homem com quem teve um relacionamento (veja mais abaixo).

O inquérito foi encerrado ontem (24) e remetido ao Ministério Público com o indiciamento da investigada, que está presa desde 1º de agosto.

O crime ocorreu em 13 de julho deste ano, e o corpo da vítima foi encontrado na manhã seguinte em uma residência no Bairro Campos Elíseos.

“De acordo com as investigações, a suspeita mantinha relacionamento com o homem havia cerca de duas semanas. O homem foi atingido por 18 facadas e duas mordidas, conforme laudo pericial. A investigação apontou o uso de duas facas no crime”, informou a PCMG.

Mulher já havia matado outro companheiro

Os levantamentos tiveram início logo após o encontro do corpo, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios Betim. A suspeita foi interrogada e confessou o crime, alegando que estava “sufocada” pela convivência com a vítima.

A investigada foi indiciada por homicídio qualificado em razão do meio cruel. Durante os levantamentos, a Polícia Civil localizou registros de que ela já havia matado um companheiro no Rio Grande do Sul e tentado matar outro no Espírito Santo.

