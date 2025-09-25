Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Operação que bloqueou R$ 50 milhões do tráfico prende três na Grande BH

Segunda fase da Operação Leviatã, da PCMG, cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em BH, Contagem, Betim e Santa Luzia

Clara Mariz
Ivan Drummond
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
25/09/2025 18:45 - atualizado em 25/09/2025 18:46

Arma apreendida durante operação da PCMG na Grande BH
Ofensiva policial também pediu o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, que somam cerca de R$ 50 milhões crédito: PCMG / Divulgação

Três pessoas foram presas durante a segunda fase da Operação Leviatã, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na manhã desta quinta-feira (25/9). A ação aconteceu em Contagem, Betim e Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, e na capital mineira. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. 

Logo nas primeiras horas do dia, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e armazenamento de drogas. Outras duas pessoas foram detidas por tráfico de drogas. A ação teve foco no enfrentamento a duas organizações criminosas que atuam de forma interligada no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. 

As investigações, a cargo do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), revelaram que um dos grupos tem perfil voltado para a comercialização de drogas em larga escala, marcada por disputas territoriais e uso de violência armada. Em contrapartida, a segunda estrutura criminosa é focada no comércio de entorpecentes conhecidos como gourmet e em esquemas de lavagem de dinheiro, destinados a ocultar e reinserir no mercado os valores ilícitos.

Sequestro de bens

Além das prisões e do cumprimento dos mandados, a ofensiva policial também pediu o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, que somam cerca de R$ 50 milhões. Conforme a PCMG, o objetivo da ação foi recolher provas para apoiar as investigações e enfraquecer financeiramente as organizações investigadas, retirando delas a capacidade de manter suas operações.

“Nosso objetivo é atingir não apenas a base operacional dos grupos criminosos, mas sobretudo suas estruturas financeiras”, explica Daniel Augusto Reis, delegado responsável pela ação.

Na ação, que contou com o empenho de aproximadamente 200 policiais civis e o apoio da Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), também houve a apreensão de diversos objetos que subsidiarão a continuidade das apurações.

Reis explica que a operação Leviatã II integra a estratégia da PCMG de combate qualificado ao crime organizado. “As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los criminalmente”, concluiu.

