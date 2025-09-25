Operação que bloqueou R$ 50 milhões do tráfico prende três na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três pessoas foram presas durante a segunda fase da Operação Leviatã, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na manhã desta quinta-feira (25/9). A ação aconteceu em Contagem, Betim e Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, e na capital mineira. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão.

Logo nas primeiras horas do dia, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e armazenamento de drogas. Outras duas pessoas foram detidas por tráfico de drogas. A ação teve foco no enfrentamento a duas organizações criminosas que atuam de forma interligada no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

As investigações, a cargo do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), revelaram que um dos grupos tem perfil voltado para a comercialização de drogas em larga escala, marcada por disputas territoriais e uso de violência armada. Em contrapartida, a segunda estrutura criminosa é focada no comércio de entorpecentes conhecidos como gourmet e em esquemas de lavagem de dinheiro, destinados a ocultar e reinserir no mercado os valores ilícitos.

Sequestro de bens

Além das prisões e do cumprimento dos mandados, a ofensiva policial também pediu o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, que somam cerca de R$ 50 milhões. Conforme a PCMG, o objetivo da ação foi recolher provas para apoiar as investigações e enfraquecer financeiramente as organizações investigadas, retirando delas a capacidade de manter suas operações.

“Nosso objetivo é atingir não apenas a base operacional dos grupos criminosos, mas sobretudo suas estruturas financeiras”, explica Daniel Augusto Reis, delegado responsável pela ação.

Na ação, que contou com o empenho de aproximadamente 200 policiais civis e o apoio da Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), também houve a apreensão de diversos objetos que subsidiarão a continuidade das apurações.

Reis explica que a operação Leviatã II integra a estratégia da PCMG de combate qualificado ao crime organizado. “As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los criminalmente”, concluiu.