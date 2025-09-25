Operação mira o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Com cerca de 200 investigadores, a Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira, a segunda fase da Operação Leviatã, que tem como objetivo o combate a duas organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A primeira medida nessa etapa foi o bloqueio de R$ 50 milhões, determinado pela Justiça, nessa quarta-feira (24/9).

A operação acontece em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia. No total, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e armazenamento de drogas.

Segundo o delegado Rodrigo Bustamante, que coordena a operação, são dois grupos do tráfico de drogas, que teriam negócios entre eles. Um deles estava encarregado da venda de drogas em larga escala. O outro é especializado na venda de "drogas gourmet".

O plano da Polícia Civil é, além de enfraquecer financeiramente o grupo, o recolhimento de provas que possam identificar integrantes dos dois grupos.

“Após análise financeira de alguns alvos e de algumas informações colhidas com os elementos da primeira fase, a gente conseguiu desencadear a autorização judicial do bloqueio de bens e valores”, diz o delegado.

Somente ao término da operação, a Polícia Civil fará um balanço sobre o cumprimento dos 30 mandados de busca e apreensão.

