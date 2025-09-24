PF realiza 8 prisões e apreende R$ 3,8 mi no combate ao tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Oito prisões, oito mandados de busca e apreensão cumpridos, dois veículos, 14 celulares, dois computadores, e ainda, R$ 3,8 milhões em dinheiro vivo apreendidos. Este o saldo da Operação Homizio, realizada pela Polícia Federal, nesta terça-feira (23/9), em duas do Triângulo Mineiro - Uberaba e Centralina - em combate ao tráfico de drogas. Entre os detidos estava um traficante, preso em flagrante com nove quilos de crack e R$ 10 mil em dinheiro.

A operação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), que integra não só a Polícia Federal, mas também as Polícias Militar (PMMG), Civil (PCMG), Penal (PPMG) e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

A Operação foi um desdobramento de investigações que tiveram início em agosto do ano passado, quando foram apreendidas vultosas quantias em espécie ocultadas em compartimentos de veículos, levantando suspeitas sobre sua origem ilícita.

Na época, foram duas apreensões em dias e locais diferentes que, somadas, chegavam a aproximadamente R$ 1,5 milhão, parte desse valor em moeda estrangeira.

As investigações evidenciaram que os recursos apreendidos seriam provenientes do tráfico de drogas e estariam vinculados a uma organização criminosa estruturada, dedicada à prática reiterada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação em Minas Gerais e em outros estados.

