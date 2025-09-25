MG: membros de união do Comando Vermelho com grupo mineiro são presos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O combate à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Gaeco), atinge diretamente facções criminosas, como a Família Teófilo Otoni (FTO), uma parceria com o Comando Vermelho. No "coração financeiro" da organização, houve a prisão de 16 integrantes nesta quinta-feira (25/9) - no total, já são 56 prisões efetuadas.

Além disso, R$ 223 milhões já foram bloqueados, de um total estimado em R$ 18 bilhões. A operação foi batizada de “Custos Fidélis”.

A ação desta quinta está sendo realizada, conjuntamente, em Minas gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amazonas. Segundo a major Layla Brunella, chefe da assessoria de imprensa da Polícia Militar (PMMG), as investigações tiveram início em 2023, com uma disputa entre duas facções da cidade mineira de Teófilo Otoni: Família Teófilo Otoni (FTO) e Calipso.

Nessa disputa, que teve mortes registradas, o Comando Vermelho encontrou a oportunidade de entrar na região. Aliou-se à FTO. Assim, começou a tentativa do grupo criminoso em dominar a região.

Segundo o procurador-geral de Justiça Paulo de Tarso Morais Filho, “o coração do crime organizado foi atingido, pois conseguimos chegar às finanças do Comando Vermelho e confiscar parte do dinheiro”. Segundo ele, isso foi possível graças ao Serviço de Inteligência das polícias Civil e Militar.

“Só se combate o crime organizado com inteligência. Não será à base da força, mas sim por meio desse recurso, já que as organizações criminosas agem dessa maneira”, diz Paulo de Tarso.

Giovane Avelar, do Gaeco, diz que a integração das forças de segurança é determinante para o sucesso de qualquer operação. Ele diz que isso possibilitou o sucesso da operação, iniciada há apenas um ano e seis meses, por meio do Gaeco de Governador Valadares.

“Tivemos a ajuda do Gaeco e da Polícia Civil do Amazonas, o que foi determinante para as ações desta etapa da Operação Custos Fidélis”, afirma Avelar.

Ele diz que as ações contra as organizações criminosas têm de ser rápidas. “Não podemos nos preocupar com o imediato, como, por exemplo, o traficante pequeno. É preciso entender a dinâmica da organização.”

Associação

O Comando Vermelho, segundo ele, se aliou a uma organização criminosa de Teófilo Otoni e, assim, passou a utilizar empresas para a lavagem de dinheiro, como uma do Amazonas. “Primeiro, nossa Inteligência detectou que a empresa fazia R$ 2 milhões de depósito por semana. Em um mês, eram R$ 8 milhões. Foi o que chamou nossa atenção.”

Ele explica ainda que a maior parte do montante não saiu do tráfico de drogas, mas sim dos negócios ilícitos, o que significa ser de lavagem de dinheiro.

Na contramão

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, diz que existem ainda dois problemas a serem sanados. O primeiro, ao lado do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que é responsável por analisar e investigar operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, no Brasil.

O segundo, tem a ver com uma lei no Brasil que defende favelas, em especial no Rio de Janeiro. “Essa decisão impede o cumprimento, por exemplo, de mandados nas favelas, especialmente no Rio de Janeiro.

Trata-se da ADPF das Favelas (Arguição de Descumprimento de Processo Fundamental), uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) que busca reduzir a letalidade policial nas favelas do Rio de Janeiro, baseada em violações de direitos humanos. Apresentada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), a decisão do STF resultou na homologação de um plano estadual para a redução de mortes pela polícia, uso obrigatório de câmeras nas fardas e viaturas e a exigência de investigações mais aprofundadas por parte da Polícia Federal.

Abalo

O Coronel Maurício José de Oliveira, chefe do Estado Maior da Polícia Militar, diz que a Operação Custos Fidélis é um duro golpe ao crime organizado, em especial ao Comando Vermelho.

“Nossa atuação impede o estabelecimento da organização criminal em Minas Gerais. Fizemos a tomada armada do território dominado por eles”, afirma.

Linha do tempo

Em 2003, a FTO havia matado dois integrantes do grupo Calipto, segundo a major Layla. “Era uma disputa local, mas o Comando Vermelho viu a oportunidade de dominar um pequeno território, para depois expandir. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região. A PM foi desafiada em Teófilo Otoni”, afirma. Em números, em um ano e meio, foram apreendidos 500 quilos de drogas.

Segundo a major Layla, o cabeça do grupo é oriundo do Rio de Janeiro e estaria escondido em uma favela. “Ele é nosso alvo, no entanto, a polícia não pode entrar na favela. Esse criminoso, segundo ela, postou um vídeo, na internet, tentando intimidar a PM.

“Dizia que era seu grupo, chamado Bonde da Bala, quem comandava Teófilo Otoni. Ostentava fuzis nesse vídeo”, diz a major. A guerra foi deflagrada naquele instante. Ela ressalta que a chave é o golpe às finanças do grupo criminosos.

Muito dinheiro

As investigações da Inteligência mostraram, segundo Giovani Alencar, do Gaeco, 83 empresas de fachada foram utilizadas e que uma delas havia movimentado R$ 20 milhões em apenas um ano.

Tal dinheiro era usado na compra de mais droga, explica, mas agindo dessa forma, o comércio de compra e venda de drogas fica camuflado, não aparece. "Precisaríamos que o COAF liberasse o acesso, mas ainda estamos impedidos. Poderíamos agir com mais agilidade”, afirma ele. E existe o problema de que a polícia está proibida nas favelas. “Precisamos que esses dois itens sejam liberados, para agilizar as investigações e que assim possamos acabar com os grupos criminosos.”

Belo Horizonte

O coronel Maurício diz que, depois que foi detectado o núcleo do Comando Vermelho, as atenções da PM se voltaram para Belo Horizonte, mais precisamente para o Morro das Pedras. “Existe um vínculo entre Teófilo Otoni e o Morro das Pedras. O Comando Vermelho está por trás de ambos. Mas estamos atentos. A PM não sairá do Morro das Pedras, enquanto não expulsarmos o Comando Vermelho.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que é COAF

O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil, responsável por analisar e investigar operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Ele funciona recebendo comunicação de setores obrigados, como bancos, quando detectam atividades financeiras atípicas, analisando essas informações e gerando inteligência financeira para subsidiar investigações policiais e de outras autoridades competentes.